AK Parti’de bayram coşkusu, salona sığmadılar sokakta bayramlaştılar

Bayramlaşma programı için seçim ofisine gelenler salona sığmayınca sokakta bayramlaştılar.

Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti Zonguldak Seçim Ofisi’nde bayramlaşma programı düzenlendi. Programa AK Parti Zonguldak Milletvekillerinin yanı sıra 27. dönem milletvekili adayları, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ve partililer ile 19. dönem Zonguldak Milletvekili Ali Uzun da programa katıldı. Milletvekili Özcan Ulupınar’ın salondakileri selamlayarak bayramlarını kutladı. Milletvekili Faruk Çaturoğlu ise 24 Haziran seçimlerine dikkat çekti. Çaturoğlu, "İnşallah 24 Haziran’da bir de demokrasi bayramı yapacağız. Hem Zonguldak Madenci Anıtı’nda hem de bütün Türkiye’de. O gün bütün dünya mazlumlarının gözü Türkiye’de olacak. Nerede bir mazlum varsa onlar da bizle beraber bayram yapacaklar. Bir bayramımız daha var. Onu sizlere söylemek istiyorum. Parlamentoda bulunduğumuz süre içerisinde elbette dört seçim geçirdik. Bir de dünyanın en karanlık darbe teşebbüsünü, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde püskürttük. Ama boş durmuyorlar. Bizler de boş durmuyoruz. Üretim yasası dedik. Zonguldak’a ayrı bir statü kazandırdık. Zonguldak’ı ayrıcalıklı yaptık. Üretim yasasında Islah OSB’leri tekrar canlandırdık. Buradaki redevansçılara teşvik çıkarttık. Kömür madenlerini tekrar çalıştırabilir hale geldi. Ama Torba Yasaya koyduğumuz bir madde var ki o Zonguldak’a çok büyük fayda sağladı. O da şudur, bizzat gece yarılarına kadar Milli Emlak Genel Müdürümüzle bakanımızla pazarlık yaptık. En son torba yasaya koydurduk. Biliyorsunuz burada Havzai Fahmiye’den dolayı mülkiyet problemi vardı. Bizden önceki arkadaşlar sağolsun bu problemi çözdüler. Ama bu problem çözülürken geriye doğru beş yıllık ecrimisil alınması şart koşulmuş. Beş yıllık ecrimisil deyip geçmeyin. Bu tam tamına 214 milyon lira. Bu ecrimisil tam tamına 66 bin kişiyi ilgilendiriyor, 42 bin mülkiyeti, 4 vilayeti ilgilendiriyor. Ama yüzde 95’i Zonguldak’ta. Bu yaptığımız tasarıyı önce Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul ettik. Sonra TBMM Genel Kurulundan geçirdik ve Cumhurbaşkanımız tasarıyı onayladı. Tam tamına 214 milyon lira vatandaşımızın cebinde kaldı. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Sizleri tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Seçimlerimizin ülkemize ve İslam Alemi’ne tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Faruk Çaturoğlu kardeşiniz olarak bize bu teşkilatlara ne görev düşüyorsa bundan sonra bundan konumumuz ne olursa olsun, şeklimiz şemalimiz, iktisadi ve siyasi sizlerin birer ferdi ve bu dava için çalışan birer nefer olarak son nefese kadar sizlere hizmet etmeye devam edeceğimizi beyan ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"8 günü en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır ise “Vekil arkadaşımız İbrahim Yıldız’ın ağabeyine ve diğer şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İbrahim bey ile 26. Dönemde beraber çalıştık. Üzüntümü paylaşıyorum. Allah inşallah bize bir daha böyle şeyler yaşatmaz. Bizim partimiz ülkenin geleceğiyle bütünleşmiş bir partidir. 16 yıldır yaptıklarımız meydandadır ve yapacağımız daha çok şey vardır. Bunları devam ettirmemiz lazım. Şahsi çıkarlarımızı, küskünlüklerimizi bırakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Bizim yerimize gelecek olanlar bizim yapacaklarımızı engellemeye çalışıyorlar. Bunu açıkça beyan ediyorlar zaten. Bizim daha sıkı çalışmamız lazım. Seçime 8 günümüz kaldı. 24 Haziran seçimlerinde iyi bir netice almak için bu 8 günü iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Biz iktidara geldiğimizde 3-5 yaşında olanlar bu seçimde oy kullanacaklar. Onlar bizden önceki dönemi bilmiyorlar. Sanıyorlar ki Türkiye hep böyleydi. Onlara bunu daha iyi anlatmamız gerekiyor ve onları kazanmamız gerekiyor. Zaman içerisinde çalışmalarımızı artırarak seçime varmamız gerekiyor. İnşallah ben bu seçimde çok iyi bir netice alacağımızı düşünüyorum. Aday arkadaşlarımıza seçimde başarılar diliyorum. Yanlarında olduğumuzu, destekçileri olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Partimizin yoğun gayreti var. Bizim de elimizden geldiğince yardımcı olacak konularımız olabilir. Çekinmeyin her zaman kapımız açık. Bundan sonraki çalışmalarında arkadaşlarımız başarılar diliyor, bayramınızı kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Onlar son çırpınışlarını yapıyor, ne olursa olsun onlara ülkemizi böldürmeyeceğiz"

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun ise Şanlıurfa’da AK Partililere yapılan saldırıya tepki gösterdi. Saldırıda yaşamını yitirenlere baş sağlığı dileyen Zeki Tosun, “Bu alçaklar hiçbir zaman başarıya ulaşamayacaklar. Bunların kökünü kazıyana kadar çalışacağız ve mücadele edeceğiz. Onlar son çırpınışlarını yapıyorlar. Ama ne olursa olsun onlara ülkemizi böldürmeyeceğiz. Parçalattırmayacağız çünkü arkamızda sizler varsınız. Hepinizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın seçim kararı aldıktan sonra çalışmalarımıza başladık. Sahadayız. Sahada üç milletvekilimiz, beş milletvekili adayımız var. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsi çalışıyorlar, gece gündüz. Ramazan Ayı’nda olmasına rağmen sahurlara kadar çalışıyorlar. Teşkilatlarımız, kollarımız, gençlik kollarımız durmadan çalışıyor. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah bunların semeresini de 24 Haziran akşamı 25 Haziran sabahı alacağız. Zonguldak ve Türkiye çok güzel aydınlık bir güne uyanacaktır. Emeği geçen bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Üç vekilimiz bir dönem Zonguldak’ımıza hizmet ettiler. Zonguldak’a yapılan bütün işlerde onların payları vardır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kıymetli adaylarımızla beraber Zonguldak’ta 1 Kasım’da aldığımız oyların üzerine bir oy alarak AK Parti’yi Ankara’da daha iyi bir şekilde temsil edeceğiz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah bayramdan sonra da kalan 8-9 günde daha hızlı tempoda çalışarak başarılı olacağız. Başarılı olmak zorundayız" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Programa katılanların yoğunluğu sebebiyle salon yeterli gelmedi. Bunun üzerine partililer seçim ofisi önünde bayramlaştı. Partililer ardından bayramlaşma programları için ilçelere hareket etti.