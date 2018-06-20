AK Parti’den 19 Haziran’da, 19 mahallede, 19 ekip ile çıkarma

5 Milletvekili adayının yanı sıra tüm aday adayları, il ve ilçe yöneticileri ile gençlik ve kadın kollarının da katıldığı programda 19 mahalledeki tüm evler, iş yerleri, vatandaşlar tek tek ziyaret edilerek, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Milletvekilliği genel seçimlerinin önemi anlatılıp, AK Partinin yaptıkları ve yapacakları konusunda bilgiler sunulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamları iletilip verdiği müjdeler dile getirildi. 19 Mahallede sıkılmadık el, çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayan AK Parti adayları ve Teşkilatlar, seçimlere 5 gün kala halkın ve vatandaşların yoğun sevgi ve ilgisinin yanı sıra, Ülkenin birliği, Zonguldak’ın kalkınması, Büyük Türkiye ve Büyük Zonguldak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AK Parti’nin lazım olduğu sözleri, seçimlerden Erdoğan ve AK Partiyi zaferle çıkarma gayreti içinde oldukları ile karşılaştılar.

19 Mahalle programının Zonguldak siyasi tarihinde bir ilk olduğunu belirten Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, İl Başkanı Zeki Tosun’un himayelerinde ve desteklerinde gerçekleştirdikleri bu programla 24 Haziran zaferine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun’da, Merkez ilçenin düzenlediği ve büyük önem taşıyan 19 mahalle, 19 ekip programının etkili ve oldukça faydalı olduğunu, Zonguldak halkının tüm ilçeler, beldeler ve köylerde olduğu gibi merkezdeki 19 mahallede de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partiye, AK Parti’nin Milletvekili adaylarına tam destek verdiklerini, olmazsa olmazlarının Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti olduğunu söylediklerini dile getirdi.

AK Parti Milletvekili adayları Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Züleyha Arıman ve Burhan Onuk, Merkez ilçe teşkilatının gerçekleştirdiği 19 Haziran, 19 Mahalle, 19 Ekip 73 farklı programın büyük beğeni topladığını ve halkın kendilerine olan desteği ve ilgiyi dahada artırdığını söylediler.