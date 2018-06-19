AK Parti’den KGD’ye ziyaret

Ziyarette, Karaelmas Gazeteciler Derneği başkanı Osman Sav ve dernek yönetimi hazır bulundu. Ak Parti Zonguldak milletvekili adayı Polat Türkmen ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Zonguldak’ta uğramadınız elini sıkmadığımız merhaba demediniz insanlarımızın olmaması adına gayret gösteriyoruz. Hem ayağımız, elimiz, dilimiz olan basını da ziyaret ederek düşüncelerimizde insanlarla paylaşmak istiyoruz. Derdimizi sıkıntımızı milletimizi anlatmaya gayret ediyoruz. Onlardan destek istiyoruz. Normal seçimin dışında çok daha farklı anlamlar hitap ettiğini söylüyoruz. Zonguldak’tan cumhurbaşkanımıza cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine ve Meclisimize güçlü bir destek istiyoruz. İnşallah milletimi zede daha fazla anlatmaya gayret edeceğiz. İnşallah 24 Haziran seçimleri ülkemize milletimize hayırlar getirsin diye dua ediyoruz.”

Zonguldak Karaelmas Gazeteciler Derneği Başkanı Osman Sav da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle dedi;

“Öncelikle 24 Haziran seçimlerinin vatanımıza, milletimize Zonguldak’ımıza hayırlar getirmesine istiyoruz. Karaelmas Gazeteciler Derneği öncülüğünde başlattığımız Zonguldak Platformunun Mithat paşa tünelinin yapım aşamasında Polat bey başından beri vardı. Sağ olsun kendisi bizim önümüzde açmıştır. Aynı sözü Havaalanı’nın yurt içi seferlerin açılması konusunda da destek istedik. Zaten Cumhurbaşkanımız da kendisini bu konuda görevlendirdi. Zonguldak sorunları konusunda Polat beyi rahatsız edeceğiz. Her şey ülkemiz için Zonguldak’ımız içindir. Teröre bulaşmadan hiç kan dökülmeden dostluk ve barış içinde bir seçim geçmesini diliyoruz. Vatanımıza, milletimize tekrar hayırlı olsun."

AK Parti Zonguldak il başkanı Zeki Tosun da, “Bugün kıymetli vekilimiz ile birlikte madenci arkadaşlarımızla bir araya geldik. Daha sonra mahalle ve köy muhtarları ile kahvaltıda bir araya geldik. Basının seçimlerde çok önemli yeri vardır. Son dört günümüz biraz daha hızlı çalışıyoruz. Bütün milletvekili adaylarımız sahada çalışıyorlar. 19 mahallede müziklerimiz devam edecektir. 25 Haziran’da Zonguldak Türkiye daha iyi bir güne uyanacak. Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın arkasında durduğumuzu Zonguldak’tan aldığınız oylarla ispat edeceğiz” şeklinde konuştu.

Merkez ilçe başkanı Mustafa Çağlayan ise ‘’Merkez ilçe başkan olalı dört ay olmuşken bir seçmeli karşılaştık. Öyle bir liste geldi ki çok rahat çalışıyoruz. Milletin içinden çıkan aday adaylarımız var. Güzel ve sağlıklı bir ortamda seçim atmosferinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. 19 mahalle için 19 ayrı ekip kurduk. Hedefimiz, kapısı çalınmadık kimse kalmamıştır. Buroşürümüzün girmediği ev Cumhurbaşkanımızın selamının iletilmediği ocağı kalmamıştır. Sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde bu seçimi de atlatıp 24’ü akşamı demokrasi bayramında. Madenci Anıtında kutlayacağız” ifadelerini kullandı.