AK Parti’den köylere bayram çıkartması

Ereğli AK Parti İlçe Teşkilatı ile Seçim Koordinasyon Merkezi programı kapsamında Milletvekili adayı Uçar, Ereğli İlçe Başkanı Mustafa Kumaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, önceki dönem Milletvekili Fazlı Erdoğan, Milletvekili aday adayı Fatih Çakır, İş adamı İbrahim Sezer ve Yönetim Kurulu üyeleri , Gençlik Kolları Başkanı Tekin Alabaş ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle Danışmentli, Dedeler, Yunuslu, İmranlar Köyünde vatandaşlara ziyarette bulundu.

Köy ziyaretlerinde birçok vatandaş Milletvekili adayı Uçar’a ve AK Partililere tatlılarla karşılama yaptı.

Milletvekili Uçar’a ve AK Partililere ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden vatandaşlar, tatlı yiyelim, tatlı bir seçim geçirelim. Sizlere tam desteğimiz sürecektir. Endişe etmeyin.” sözleriyle ilgilerini gösterdiler.

Vatandaşlara güzel karşılamalarından dolayı memnuniyetlerini dile getiren Milletvekili adayı Uçar, “AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Ülkemize hizmet sözü veriyor, muhalefetler ise bizim yaptıklarımızı sadece eleştiriyor” dedi

Köy ziyaretlerinde birçok vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Miletvekili adayı Uçar, görüşmesinde şunları kaydetti;

“Bakın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a muhalefet partinin Zonguldak 1. sıra adayı bile oylarınızı reise verin diyor. Bu bizleri çok mutlu etti. Bizim sizlerden beklediğimiz Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a vereceğiniz desteğin yanında milletvekilliğinde de olmasıdır. Çünkü yeni sistemde daha iyi hizmet edebilmemiz için ayağımızın topal olmamasıdır. Güçlü bir şekilde seçimi geride bırakması lazım. Buna ihtiyacımız var. Dış güçlere karşı bunu göstermemiz gerekiyor. Biz Ülkemiz daha da büyüsün istiyoruz. Bakın Muhalefet partililer sadece eleştiriyor. Yaptıklarımızı konuşuyorlar. Bol keseden atıp duruyorlar. Biz yapacaklarımıza söz veriyoruz. AK Parti yaptıklarıyla ortada. Biz Ülkemizi daha da güçlendirmek için çaba harcıyoruz. Örneğin köylerimizin bir çok sorununu çözdük. Bir ilklere imza atılmıştır. O nedenle sizlerden bir kez daha güçlü bir destek istiyoruz.”