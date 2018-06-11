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11 Haziran 2018 18:17

AK Parti’den Zonguldak’ta tarihi çalışma

Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak teşkilatları hız verdiği çalışmalarını giderek artan tempoyla sürdürüyor.

AK Parti’den Zonguldak’ta tarihi çalışma

11 Haziran 2018 18:17


İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanlığında tüm ilçelerde kurulan SKM’lerin yaptığı program çerçevesinde Milletvekili adayları Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Züleyha Arıman ve Burhan Onuk’un yanı sıra Milletvekili aday adaylarının da gece-gündüz demeden seçim çalışmalarını yürütmesi, Zonguldak merkez ve ilçelerini de hareketlendirdi.


Merkez ve ilçelerde mahalle, belde ve köyleri karış karış gezen, hemen hemen her vatandaşın elini sıkan, görüşlerini alıp, dertlerini dinleyen Milletvekili adayları, İl, İlçe ve Belde Teşkilatları, Milletvekili aday adayları, partinin mahalle ve köy temsilcileri, AK Parti’yi Zonguldak’ta şaha kaldırıp, Milletvekili sayısını 3’ten 4’e, 5’e çıkarmaya gayret gösteriyor.


24 Haziran tarihine yaklaşıldıkça AK Parti Zonguldak’ta 185 bin olan oy sayısını giderek artırmaya çalışırken, çıkaracağı milletvekili sayısını da 3’ün üstüne çıkarmayı hedefliyor. Yaptıkları yoğun ve tempolu çalışmanın karşılığını 24 Haziran tarihinde alacaklarına inanan AK Parti Teşkilatları, Milletvekilleri ve Aday Adayları oy patlaması ile ipi göğüsleyeceklerini dile getiriyorlar.


Milletvekili adayları, aday adayları, mahalle ve köy temsilcileri, belde, ilçe ve il teşkilatlarının yanı sıra sosyal Medyayı da en iyi şekilde kullanıyor.




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