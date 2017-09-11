AK Partili gençler Ormanlı’da esnafı ziyaret etti

Ereğli İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları üyeleri Ormanlı Beldesinde kahvaltı ve esnaf ziyareti programı gerçekleştirdi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Alagöz ve gençlik kolları üyeleri Ormanlı Beldesi’nde sabah kahvaltısı ve arından de esnaf gezisi düzenledi. Sabah düzenlenen kahvaltıya Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, belediye meclis üyeleri, AK Parti Ormanlı Belde Başkanı İsmail Üstün ile Yönetimi ve Ormanlı Belde Gençlik Kolları üyeleri katıldı. Toplantıda söz alan Ormanlı Belde Başkanı İsmail Üstün, Ereğli Gençlik Kolları ile her zaman gurur duyduklarını ve başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ise Ormanlı Belediyesi’nin çalışmaları hakkında gençleri bilgilendirdi. Başol konuşmasında; “Ak Parti Kdz Ereğli gençlik Kollarının dününe, bugününe ve yarınına sahip çıkacak bir gençlik. Böyle bir gençliğe sonuna kadar güveniyoruz” dedi.

Ereğli Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Alagöz Ormanlı Beldesinde olmaktan ve Ormanlı gençleri ile böyle güzel bir etkinlikte bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti ifade etti. Alagöz, 2019’a kadar sahalarda canla başla çalışacak bir gençlik ile yol yürüdükleri için şanslı olduklarını dile getirdi. Başarılarındaki en büyük katkının İlçe Başkanı Sayın Mehmet Fatih Çakır ve davasına sahip çıkan Ak Gençlik olduğunu ifade eden Alagöz, çalışmalara katkı sunan tüm gençlere teşekkür etti. Kahvaltının ardından gençlik kolları üyeleri Ormanlı Beldesi’nde esnafları ziyaret etti.