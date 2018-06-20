AK Partililer köylerden destek istediler

AK Partililer Devrek’in köylerinden destek istediler

Zonguldak’ın Devrek ilçesi AK Parti teşkilatı 24 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde ilçeye bağlı köyleri gezerek partileri için destek istediler.

İl Genel Meclis Üyesi Vacit Durdubaş nezaretinde Seyisoğlu, Türkmenoğlu, Kuruderre, Eveyik ve Derebulaca köylerini gezen partililer Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde AK Parti’ye destek verilmesi talebinde bulundular. Her gittikleri köyde sıcak ilgi ile karşılaşan partililer adına konuşan AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Vacit Durdubaş,” Öncelikle bizlere karşı gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize partim ve arkadaşlarım adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sıcak karşılanmanın karşılığı geçmişte verdiğimiz sözlerin hayata geçirilmesinden kaynaklanmaktadır. Şimdiye kadar sizlere ne söz verdiysek hemen hemen hepsini hayata geçirdik. Şimdiden sonrada sorunlarınızı çözmek için yine yanınızdayız bizlere güvenmeye ve destek vermeye devam ediniz” diye konuştu.