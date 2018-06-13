AK Partililere Kestaneci’de sevgi seli

AK Parti Zonguldak Milletvekili Adayı Hamdi Uçar, Kestaneci Piknik alanında Ereğli İlçe Başkanı Mustafa Kumaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri , Milletvekili Aday Adayı Mehmet Fatih Çakır, Av. Adem Öztürk , Gençlik Kolları Başkanı Tekin Alabaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri , Kadın Kolları Başkanı Fadime Doğru ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte iftarını açtı. Teşkilatı ile iftarını açtıktan sonra piknik alanında bulunan vatandaşları ziyaret eden Milletvekili adayı Uçar ve Ak Parti Ereğli Teşkilatı , güzel bir karşılamada bulunuldu.

Milletvekili adayı Uçar’a ziyaretlerde “yolunuz açık olsun, destekleyeceğiz” sözleriyle karşılayan bir çok vatandaşlar, 24 Haziran seçiminde tercihlerinin AK Parti Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayacaklarını belirttiler.

"Bizim sevdamız hizmet etmek"

Vatandaşların güzel duygularla karşılamalarına teşekkür eden Milletvekili adayı Uçar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Ülkemizde hayal denilen hizmetler olabileceğini gösterdi. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece Ülkemizi bölemeyecekler. Bizim sevdamız bu sevdaya hizmet etmek ve sizin emrinizde olmak bizim boynumuzun borcu. Her defasında omuzlarımızdaki yükün arttığını biliyoruz. Bu seçimlerden güçlü çıkmamız lazım" dedi.

Milletvekili adayı Uçar, Kestaneci Piknik alanında vatandaşlarla görüşmesi ardından, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Mustafa Kumaş ve Yönetim Kurulu ile birlikte, Bozhanede Çilek Cafede Batı Karadeniz Romanlar Derneği Başkanı Kazım Adak ve yönetimi ile bir araya geldi.