AK Parti’ye Yeşil Mahalle’de konfetili, meşaleli karşılama

Düzenlenen mitinge vatandaş büyük ilgi gösterirken, mahalleli partilileri meşale ve konfetilerle karşıladı.

Mitinge; İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, Milletvekili Adayı Polat Türkmen ve partililer katıldı. Düzenlenen mitingde konuşan AK Parti Zonguldak Milletvekili Adayı Polat Türkmen, vatandaşlara seslendi. Vatandaşların artık kentine daha çok sahip çıktığını ifade eden Türkmen, "Burada sizlerle hasret gideriyoruz. Sizlerle buluşmaktan büyük haz alıyoruz. Zonguldak eskiden olduğu gibi değil. Zonguldak’ta yaşayan kente daha çok sahip çıkıyor. Bu ramazan ayından beri sahurlara kadar yapılan toplantılarda gördük. Herkesin kardeş olduğunu gördük. Herkes birlik beraberlik içinde olduğunu gördük bundan da çok mutlu olduk. 4 tamam 5’i almak istiyoruz. Neden Filyos tamam, işler yaptırımlara geldi. O yatırımları inşallah kısa zamanda yapacağız. O Yerli araba firmasını sizlerin sayesinde bizlere nasip olacak. Onu buraya getireceğiz. Bunu nasıl yapacağız. Başımız dik gideceğiz. Filyos’un bir özelliği var. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 3 tane bölge var bu bölgelerden en şanslısı Filyos Bölgesi hava alanı var mı var. Demir yolu var mı var, Deniz yolu var mı var. İşte bu fırsatları değerlendireceğiz. Burayı endüstri bölgesi ilan ettik mi evet. Bunun için en uygun alan Zonguldak işte bunun için Ankara’ya güçlü gitmemiz gerekiyor. İşte 5 tane milletvekilini seçerek yapacaksınız inşallah” şeklinde konuştu.

“Bu dönem CHP’ye oy vermeyin”

Yeşil Mahallede vatandaşlara seslenen AK Parti Zonguldak Milletvekili Adayı Polat Türkmen, meclise güçlü gitmek için vatandaşlardan bu dönem CHP’ye oy atmamalarını isteyen AK Parti Zonguldak Milletvekili Adayı Polat Türkmen, “Şimdi 2 tane CHP’ye veriyorsunuz bir alışkanlık. Ne yapacaklar, hangi yatırımı getirecekler. Biz arkadaşlarımıza kötü demiyoruz. Ama bu dönem CHP’ye milletvekili vermeyin hepsini bize verin. Bizde güçlü gidelim bu dediklerimizin hepsini isteyip alalım” dedi.