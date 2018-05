Akça: "Dünyada sigaradan her yıl 2 milyon kişi ölüyor"

Fatih Akca, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü münasebetiyle yazılı açıklamada bulundu.

Fatih Akca, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan edildi. İnsan sağlığını en çok tehdit eden tütün ve özellikle sigaranın ülkemizde 15 yaş üzeri her üç erişkinden biri sigara kullanıyor. Tütün kullanımına bağlı hastalıkla nedeniyle her yıl 2 milyon kişi hayatını kaybediyor" dedi.

Fatih Akca; "Dünyada 15 yaş üzeri her üç erişkinden biri sigara kullanıyor. Tütün kullanımına bağlı hastalıkla nedeniyle her yıl 2 milyon kişi hayatını kaybediyor. Türkiye’de ise tüm ölümlerin yüzde 23’ünden sigara sorumlu. Bu sene. Ramazan ayına da denk gelen bu özel gün sigarayı bırakmak için büyük bir fırsat. Sigarayı bırakın, kalbinizi koruyun. Günümüzde tütün kullanımı, dünyada tek başına en önemli ölüm nedeni. Dünya üzerinde yaklaşık 1,2 milyar insan sigara kullanıyor. Tütünden kaynaklı hastalıklar sebebiyle her yıl 6 milyon kişi hayatını kaybediyor ve bu ölümlerin 2 milyonu kalp-damar hastalıklardan kaynaklanıyor. Tütün kullanımı bu şekilde devam ettiği takdirde 2030 yılına gelindiğinde ölen kişi sayısının 8 milyonu geçeceğini belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tütün kullanımının zararlarına dikkat çekmek, ülke politikalarını gözden geçirmek, yeni politikalar üretmek ve DSÖ’ye bağlı üye ülkelerde tütün kullanım oranlarını gözden geçirmek amacıyla her yıl 31 Mayıs gününü Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan etmiştir. Her yıl bir slogan ile çalışmaların yapıldığı 31 Mayıs’ın, DSÖ tarafından belirlenmiş bu yıl ki sloganı ise; “Tütün kalbinizi kırar!” şeklinde belirlenmiştir. Sigarayla etkin mücadele eden, farkındalık çalışmaları yapan ve her yaş grubuna özelleştirilmiş içeriklerle eğitimler veren Yeşilay Zonguldak Şubesi, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla vatandaşları sigaraya karşı uyardı “Sigara, fiziksel, sosyal ve ekonomik bakımdan yıkıcı sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılık. Ülkemizde her yıl 100 binden fazla insanımızı sigardan dolayı kaybediyoruz. Bunun yanında pasif ekilenimden doğan hastalıklar ve zararlar da ayrı bir acı tablo. Sigaraya karşı bilinçlendirme çalışmalarımız, kampanyalarımız devam ediyor. Bu değerli ülkemizin değerli insanlarının sigara gibi zehirli bir maddeye kurban gitmesini, hem kendilerine hem sevdiklerine zarar gelmesini istemiyoruz"

"Merak, özenti sigara bağımlılığına sebep oluyor"

"Küresel Yetişkin Tütün Araştırması raporuna göre Türkiye genelinde son yıllarda sigara kullanım oranlarının erkeklerde düştüğü gözlemleniyor. Raporda, tütün kullanımının en çok 25-34 ve 35-44 yaş grupları arasında olduğu belirtiliyor. Tütün kullanımını bırakmayı en fazla deneyenler ise kadınlar. Tütün kullanmaya başlama nedeni en belirgin olarak “merak”, “özenti” ve “arkadaş etkisi” olarak listeleniyor. DSÖ bu yıl tütünden kaynaklı kalp sağlığının bozulmasına dikkat çekerek; milyonlarca sigara kullanıcısının, tütün kullanımının kalp hastalıklarına yol açtığının fakında olmadığını belirterek, tütün kullanımının ortadan kalkmasının milyonlarca insanın kalp krizi ve felcinin yol açtığı ölümlerden koruyabildiğini ifade ediyor"

“Bırakabilirsiniz"

"Yeşilay Sağlık Bakanlığıyla -birlikte sigarayı bırakmaya yönelik; Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma kampanyasını hayata geçirdi. Bilimsel alt yapılı, uzman kadrolarla hazırlanan bu kampanyada bilhassa dijital medya kanalları kullanılarak sigara bağımlılığına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Sigarayı bırakmak isteyenlere özel programların hazırlandığı birakabilirsin.org sitesi yanı sıra kamu spotları da sigara bağımlısı ve sigarasız yaşam üzerinden mesajlarını veriyor" dedi.