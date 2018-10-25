Akıllı kentler tartışılacak

Çaycuma'da, “Akıllı Kentler ve belediyelerde çağdaş teknolojilerin kullanımı” adlı panel yapılacak. 27 Ekim Cumartesi günü, SEKA Sosyal Tesislerinde yapılacak olan panelde, İTÜ'den Prof. Dr. Rahmi Nuran Çelik ve Dr. Öğretim Üyesi Caner Güney konuşacak.

Çaycuma Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Rahmi Nuran Çelik ve Dr. Öğretim Üyesi Caner Güney'in konuşmacı olarak katılacağı “Akıllı Kentler” adlı bir panel düzenledi. 27 Ekim Cumartesi günü, Saat 14.00'de SEKA Sosyal Tesislerinde yapılacak olan panelde belediyelerde çağdaş teknolojilerin kullanımı tartışılacak. Kendisi de bir Çaycumalı olan Prof. Dr. Erol Köktürk'ün yöneteceği panelde mekânsal planlamadan güvenliğe, enerjinin verimli kullanımından egzoz dumanı, gürültü ve oluşturduğu park sorunlarıyla kentlerde yaşamı çekilmez hale gelen trafikle mücadeleye kadar her alanda teknolojik ve çevre dostu çözümlerin neler olacağı konuşulacak. Bu doğrultuda kentsel planlama ilkelerinin neler olabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunulacak.

Panelle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “Çaycuma'da yaptığımız kentsel uygulamalarla kentin başta altyapı, trafik, hava kirliliği, erişim gibi konvansiyonel diyebileceğimiz sorunları büyük ölçüde çözdük. Şimdi artık daha başka şeyleri konuşma zamanı lazım. Yaptığımız 18 uygulaması ile mevcuda iki Çaycuma daha ekleyecek büyüklükte imar alanları oluşturduk. Burada yeni planladığımız ve 50 binin üzerinde insanın yerleşebileceği alanlarda yeşil alanlardan otoparklara, sosyal donatıdan yol genişliklerine kadar her şeyi çağdaş şehirciliğin tüm gereklerini düşünerek plana işledik. Şimdi de ulaşımdan enerji kullanımına, trafikten erişime kadar her alanda çağdaş teknolojilerin nasıl kullanılacağını, bu doğrultuda ne gibi adımlar atılacağını konuşacağız. Bu panel Çaycuma'daki şehircilik çalışmalarımıza yeni bir boyut katacak” dedi.

Akıllı kenti, insanlara ve doğaya zarar veren bozuk kentleşme, gürültü, çevre kirliliği, trafik gibi faktörlerden kurtulmak amacıyla yapılan teknolojik ve çevre dostu projelerin olduğunu söyleyen Kantarcı açıklamasını, “Tüm dünya insanlığın elindeki kaynakların tükenme noktasında olduğunu konuşuyor. Hızlı kentleşmenin getirdiği sorunları aşmak için yollar arıyor. Bunlara çözüm bulunmadığı takdirde bizleri büyük bir ekolojik kriz bekliyor. Akıllı kent kavramı insanlığın tüm bunlara çözüm bulmak geliştirdiği bir sistem. Kamu birimlerinin, özel sektörün ve vatandaşların geniş kapsamlı bir ortaklık içerisinde olması üzerine kurgulanmış. Akıllı kent; akıllı yönetim, akıllı insanlar, akıllı yaşam, akıllı ulaşım, akıllı ekonomi ve akıllı çevre gibi çeşitli alt başlıklarda değerlendiriliyor. İTÜ'den gelen değerli hocalarımız Prof. Dr. Rahmi Nuran Çelik ve Dr. Öğretim Üyesi Caner Güney bize bu konuda açınımlar sunacak. Biz de bir ufuk turu yapacağız. Sevgili arkadaşın Prof. Dr. Erol Köktürk'ün yöneteceği paneli başta yerel yönetimlerde çalışan, bu konuda kafa yoranlar olmak üzere tüm Zonguldaklıları davet ediyorum” dedi.