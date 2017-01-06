Alaplı Belediye Başkanı Tekin’in kayınpederi dualarla uğurlandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Belediye Başkanı Nuri Tekin’in kayınpederi Recep Baş hayatını kaybetti.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’in eşi Ayşe Tekin’in babası Recep Baş yaşamını yitirdi. Recep Baş için bu gün ikindi namazına müteakip Düzce Dereli Tütüncü Mahallesi Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Burada alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Recep Baş’ın cenazesi aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze töreninde Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Alaplı Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Fuat Gencer, Alaplı Emniyet Müdürü Erkan Tektaş, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak, CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Sertan Ocakçı, belediye meclis üyeleri, çok sayıda STK temsilcisi, işadamı, esnaflar, Alaplı Belediyesi çalışanları ile Tekin ve Baş ailesinin yakınları katıldı.