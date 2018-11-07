Alaplı Belediye Meclisini Kasım Ayı olağan toplantısı yapıldı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye iç Anadolu Belediyeler Birliği ile Romanya Belediyeler Birliği toplantısına katılmak için içinde Ak Parti ve MHP Belediye Başkanlarının da bulunduğu bir heyetle Romanya'ya gittiklerini söyledi.

Toplantı'ya 150 Avrupa ülkesinden Belediye Başkanının da katıldığını ifade eden Tekin, şunları söyledi:

" Türkiye iç Anadolu Belediyeler Birliği üyesi olarak Romanya'da, Romanya Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Ulusal Kamu Hizmetleri Konferansı'na katıldık. Çok verimli bir toplantı oldu. Türkiye'den Ak Parti ve MHP Belediye Başkanlarının yanı sıra Avrupa ülkelerinden 150 Belediye Başkanları da toplantıya katıldı. Türkiye ve Romanya Belediyeleri arasındaki ilişkilerin masaya yatırıldığı toplantı'da, Türkiye'den 12 ve Romanya'dan 12 Belediye kardeş Belediye olmaları için Türkiye İç Anadolu Belediyeler Birliği ile Romanya Belediyeler Birliği arasında bir protokol imzalandı. Romanya'daki 12 kardeş belediye Türkiyeyi önümüzdeki günlerde ziyarete gelerek kardeş Belediye protokolü imzalanacak. Alaplı Belediyesi ise Romanya Focşain Belediyesi ile kardeş Belediyesi protokolü yapacak. Bizde daha sonra bunu Alaplı Belediye Meclisi gündemine getireceğiz. Meclis kararın ardından İçişleri Bakanlığına gönderilerek resmiyet kazanacak. Alaplı Belediyesi Romanya Focşain Belediyesinin kardeş Belediye olması resmiyet kazanacak. Avrupa Birliği tarafından verilen fonlardan faydalanmak için Avrupa Birliği müracaat etmiş yada üye olmaya hazır olan ülkelerle kardeş belediye olması durumunda bu fonlardan daha hızlı ve çabuk şekilde faydalanıyor. Alaplı Belediyesi olarak bu fonlardan faydalanmak için projeler hazırlayacağız. Bizim çok güzel projelerimiz var. Bu projeleri ve dolgu alanımızı ve sahilimizi Romanya'da Avrupa Belediyelerine gösterdim. Alaplı'ya çok beğendiler.İnşallah Avrupa Birliği fonlarından destek alacağız. Alaplı'mızda önümüzdeki süreçte çok güzel yatırımlar olacak."

Toplantını 2 gündem maddesi olan 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ve Tahmini Gelir - Gider Bütçesi, Bütçe komisyonuna havale edilirken gündemin 3. maddesi Belediye Yatırım ve Cari Borç ödemelerinde Kullanılmak üzere İller Bankasından Teminat Mektubu Alınmak suretiyle Yurtiçi Bankalarından Kredi Kullanılması oy çokluğu ile kabul edildi.