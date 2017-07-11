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11 Temmuz 2017 16:37

Alaplı Belediye yaz spor okulu futbol ile start aldı

Alaplı Belediyesi yaz spor okulunda futbol eğitimleri hafta sonu başladı.

Alaplı Belediye yaz spor okulu futbol ile start aldı

11 Temmuz 2017 16:37

Kayıtların hala devam ettiğini ifade eden Alaplı Belediye Spor Kulübü Başkanı Nuri Tekin, geleceğin başarılı sporcularının yetişmesi için belediye olarak üzerilerine düşen görevi yerine getireceklerini söyledi.


Bu hafta sonu start alan Alaplı Belediyesi Yaz Futbol Okulu’na U 13,14,15, ve 16 yaş gurubu aralığındaki çocuk ve gençler katılıyor. 100’ün üzerinde öğrencini yaz futbol okuluna geldiğini ifade eden Tekin , "Bu yıl hedef 100. üzerinde Başvuruların hala devam ettiği yaz futbol okulu, tecrübeli antrenörler nezaretinde yapılan eğlenceli antrenmanlardaki düzen ve planlı çalışmalar profesyonel lig kulüplerini aratmıyor. Çocukların fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayan yaz spor okulları her geçen gün önem kazanıyor. Çocuklarımız Yaz futbol okuluna büyük ilgi göstermesi beni çok memnun ettik. Geleceğin başarılı sporcularının yetişmesi için belediye olarak üzerilerine düşen görevi yerine getiriyoruz. Belediyesi olarak sadece şehrimizin gelişimi için çalışmıyoruz. Şehrimizde yaşayıp geleceğimiz olacak çocuklarımız için de çalışmalarımız her geçen gün artarak devam ediyor, bu okulumuz da bunlardan bir tanesidir. Bu sene ilk kez U 13,14,15, ve 16 yaş gurubu arası futbol takımı oluşturarak liglere katılmayı hedefliyoruz. Okula gelen öğrencilerimiz iki otobüsün her gün evlerinden alıp antrenman sonrasında yine evlerine ücretsiz bırakıyoruz" dedi.


Yaz futbol okulunda Alaplı Belediye Spor teknik direktörü Gökmen Başol, futbolcular Burak Nil ve Okan Çelik eğitim veriyor.




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