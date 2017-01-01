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01 Ocak 2017 14:50

Alaplı Belediyesi Asgari Ücreti bin 680 lira olarak uygulayacak

Alaplı Belediyesi Asgari Ücreti bin 680 lira olarak uygulayacak

01 Ocak 2017 14:50

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, bin 404 lira olarak belirlenen asgari ücreti, bin 680 lira olarak uygulayacaklarını açıkladı.
Göreve geldiği günde önce işçilerin içeride birikmiş maaşlarını ödeme yoluna giden Başkan Tekin, “Daha önceki süreçlerde adı farklı anılan belediyemiz, artık işçilerin paralarını tam zamanında yatıran bir belediye olarak anılıyor" dedi. İşçiye ve emeğe önem verdiklerini ifade eden Başkan Nuri Tekin; “Bu sonuçta bizleri gururlandırıyor. İşçiye ve emeğe verdiğimiz önemi ortaya koyuyor. Birlikte üreterek birlikte paylaşacağız ve Alaplı’mıza en güzel hizmeti vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bizde en düşük maaş bin 680 TL olacak"
Belediye çalışanlarının asgari ücretten de daha yüksek maaş aldıklarını ifade eden Başkan Tekin, "Göreve geldiğimizde asgari ücret 891 TL’ydi. Biz göreve devraldığımız andan itibaren içeride işçilerin biriken yaklaşık 5 maaş vardı. Hem içeride birikmiş borçları ödeme yoluna gitti hem de 891 TL. olan asgari ücreti 1.300 TL’ye çıkardık. Asgari ücret 1.300 TL olunca bizde en düşük maaşlar 1.580 TL’den ödenmiştir. Şimdi de hükumet asgari ücreti geçtiğimiz günlerde yüzde 8’lik zam yani net 1.404 TL olarak açıklamıştı. Biz 1.680 liradan aşağıya düşmeyeceğiz. Yani bizde en düşük maaşlar 1.680 lira olarak uygulanacak. Göreve geldiğimizde ilk işimiz, personelimizin birikmiş alacaklarını ödemek ve düzenli olarak maaşlarını vermek oldu. Bunun yanında taşeron işçilerimizin maaşlarını da yüzde 50’e varan oranlarda artırdık. Bütün çalışanlarımızın mutlu olması ve işlerinde verimli olabilmesi bizim temel amacımızdı. Bunda da başarılı olduk. Aynı şekilde devam edeceğiz. Hiçbir çalışanımızın içeride 1 lira alacağı yoktur. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



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