Alaplı Belediyesi, "Hizmet etmeye devam edeceğiz"

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Belediyesi tarafından Gasil haneye kazandırılan Jeneratörün kurulum çalışmalarını yerinde inceledi. Tekin Gasil haneye kazandırılan Jeneratörün Belediyenin vatandaşlara Cenaze Hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sağlanması için olduğunu belirtti.

Seçim döneminde sözü verilen Gasilhane binasında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Tekin, "Alaplı'da son yıllarda güzel işler yapıldı. Geçen 5 yıl için de İlçemize önemli değerler kattık” şeklinde konuştu.