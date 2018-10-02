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Alaplı Belediyesi Meclis toplantısı gerçekleşti

Alaplı Belediyesi Ekim Ayı olağan Meclis toplantısı Belediye Başkanı Nuri Tekin başkanlığında yapıldı.


Saygı duruşu ile başlayan toplantıda konuşan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini söyledi.


Ardından gündem maddelerine geçildi. Meclisi 1'inci gündem maddesi olan Belediye kadrosunda yapılan atama ile ilgili Meclis üyelerine bilgilendirme yapıldı. Gündemin 2'inci maddesi olan Belediye kadrolarındaki derece değişikliklerinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.


Belediye Meclisi 1 Kasım 2018 Perşembe günü toplanacak.

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