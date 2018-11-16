Alaplı Belediyesinden insan odaklı hizmet

Birçok alanda yaptığı yeniliklerle ilklere imza atan Alaplı Belediyesi, insan merkezli hizmetlerini sürdürüyor. Vatandaşların ortak kullanım alanlarından ibadethanelerin bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdüren Alaplı Belediyesi, bu kapsamda 4,5 yılda ilçe merkezi başta olmak üzere mahallerdeki camilerin altyapı ve çevre düzenlemelerini yaparak vatandaşların daha rahat ibadet yapmalarını sağlıyor.

Belediye Başkanı Nuri Tekin, göreve geldikleri ilk günden itibaren ilçe merkezi ve mahallelerdeki camilerin altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi. Çağlayan cami ve Ulu camisinde çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Tekin, “Camiler sadece namaz kılınan yerler değildir. Cami toplanma yeridir. Allah'ın evidir. Camiler birlik ve beraberliğin pekiştirildiği yerlerdir. Alaplı Belediyesi olarak bu anlayışla camilerimizi ve çevrelerini güzelleştiriyoruz.Göreve başladığımızda en yoğun taleplerden biri olan camilerdeki çevre düzenleme çalışmalarına hız verdik. Alaplı'da bugüne kadar 4 camimizin avlu ve çevre düzenleme çalışması yaparak tamamladık. 2 camimizin çevre düzenleme çalışması devam ediyor. Parke ve kaldırım çalışmalarını ardından ışıklandırma çalışmaları yapılıyor. Yaptığımı çevre düzenlemeleri sayesinde camilerimiz namaz dışında da toplanma yeri haline geliyor.Vatandaşlarımız cami avlusunda dinlenerek boş vakitlerini geçirebiliyorlar. Belediye olarak Alaplı'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.