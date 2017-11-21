Alaplı Belediyespordan Yardımlaşma Dayanışma Gecesi

Alaplı Belediyesi Kültür Merkezi Fiskomar salonunda gerçekleşen geceye Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, siyasi partilerin başkanları ve yöneticileri, oda başkanları ve yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, işadamları, esnaflar ve futbolcular katıldı.

Gecenin açılışında konuşan Alaplı Belediye Başkanı ve Alaplı Belediye Spor Kulübü Başkanı Nuri Tekin, katılımcılara Alaplı Belediye Spor Kulübüne verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, "Geçen yıl kıl payı kaçırdığımız şampiyonluğu bu sene kazanarak inşallah BAL Ligi’ne yükseleceğiz. Hepinizden, Alaplı Belediyespor’a desteğinizi artırarak devam ettirmenizi bekliyorum" dedi.

Müzik eşliğinde devam eden dayanışma ve yardımlaşma gecesinde futbolcular da müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler.