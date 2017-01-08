Alaplı Çayı’nda sel tehlikesi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesindeki Alaplı Çayı’nın Karadeniz’e dökülen ağzının molozlarla dolması sel tehlikesini de beraberinde getirdi.

Karadeniz’de etkili olan fırtına nedeniyle oluşan dalgaların sürüklediği molozlar Alaplı Çayı’nın denize çıkışı noktasının kapanmasına neden oldu. Su seviyesinin yükseldiği derede sel tehlikesinden endişe edilirken, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin derenin ağzının açılması gerektiğini söyledi. Alaplı ilçesindeki balıkçılar ise Alaplı Kaymakamı Sami Eskioğlu’ndan derenin ağzının açılması için yardım istedi.

Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Çayı’nın ağzının açılmaması durumunda olası bir sağanak yağışta taşma riski oluşturduğunu belirterek, "Alaplı Çayı, Gümeli beldesinden başlayarak ilçe merkezinden Karadeniz’e akmaktadır. Şu anda çay çıkışında mendirek olmadığı için çayın Karadeniz’e akmasında sıkıntı olmaktadır. Karadeniz’in dalgaları da çay ağzına taş ve kum doldurmak suretiyle tamamen kapanmasına yol açtı. Belediye olarak iş makineleri ile birlikte çayın ağzını sürekli açık tutmaya çalışıyorduk. Çayın ağzı tamamen kapandığı için su seviyesi yaklaşık 20 santimetre yükseldi. Çaydaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle şehir içerisinde bodrum katlar çay seviyesinin altında kaldığı için su basma tehlikesiyle karşı karşıya. Çayın Karadeniz’e akması için bir an önce moloz taşlarından temizlenmesi gerekmektedir. Aksi taktirde sel tehlikesi olabilir. Biz mendirek yapılması için bir çok kez müracaatta bulunduk. Bölge milletvekillerimizden mendirek istiyoruz" diye konuştu.

İlçede balıkçılık yapan Erkan Keskin ise, Alaplı Çayı’nın Karadeniz’e çıkış bölgesi tamamen tıkandığı için sandallarıyla Karadeniz’e çıkamadıklarını belirterek, dere ağzının temizlenerek açılmasını istedi.