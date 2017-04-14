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14 Nisan 2017 17:01

Alaplı engelli bireyler oy kullanmaya hazır

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde görme engellilere yardım almadan tek başına oy kullanmaları için hazırlanan oy pusulası şablonu anlatıldı.

Alaplı engelli bireyler oy kullanmaya hazır

14 Nisan 2017 17:01


Alaplı Anadolu Engelliler Birliği Derneğinde yapılan tanıtım toplantısında konuşan, Alaplı Anadolu Engelliler Birliği Derneği Başkanı İsmail Korkut, 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilecek referandumda isteyen görme engellilerin tek başlarına ve erişilebilir biçimde oy kullanabilmeleri maksadıyla, referandumda kullanılacak oy pusulası ebatlarında bir şablon hazırlandığını söyledi.


Şablon görme engelliler için oy kullanımında büyük kolaylık olacağını ifade eden Korkut, "16 Nisan 2017 tarihinde Anayasanın 18 Maddesinde yapılacak değişiklikle ilgi bir halk oylamasına gidiliyor. Bu halk oylamasında tabi ki bütün vatandaşlarımız tercihlerini kullanacakları gibi biz engellilerde demokratik halkımızı kullanacağız. Bundan önceki seçimlerde bizim için bu referandumun farkı yüksek seçim kuruluyla yapılan görüşmeler sonucunda görme engelli vatandaşlarımızın referandumdaki tercihlerini özgür iradeleriyle kullanabilmeleri için bir şablon geliştirildi.2014’den bu yana bu çalışmalar devam ediyordu. İlk defa bu referandumda kullanılacak. Oy pusulası bu şablonun içine konulduğu zaman sol taraftaki boşluk evet, sağ taraftaki boşluk hayır tercihinin kullanımına uygun olacak şekilde hazırlandı. Ben de görme engelliyim ve bugüne kadar görme engelliler birinin eşliğinde oy kullanmaya gidiyordu. Bu uygulama bizlere özgürlük getirecek. Kendi başımıza gidip herhangi birine bağlı olmadan oy kullanabileceğiz" şeklinde konuştu.


Alaplı ilçesi İlçe Seçim Kurulu Müdürü Yüksel Erdoğan, Referandumda oy kullanmak isteyen görme engelliler için hazırlanan şablonlardan Alaplı Anadolu Engelliler Derneğimize yaklaşık 100 tane temin ettiklerini söyledi.




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