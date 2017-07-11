Alaplı Halk Eğitim Merkezi’nden ilgi gören proje

Alaplı Halk Eğitim Merkezinde açılan robot kursuna katılan kursiyerler hem yaz aylarında zamanlarını değerlendiriyor hem de robot yapımları ile makine yapımlarını öğreniyorlar.

2017 yılında hayata geçirdiği ve geleceğin bilgisayar programcılarını yetiştirmeyi hedefleyen “Kodla(Al)aplı” projesi kapsamında, Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan atölyede eğitim gören 11-14 yaş arası öğrenciler, geliştirdikleri robotik yazılımlar ve mobil uygulamalarla teknolojik anlamda geleceğin Türkiye’si için umut veriyor.

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak Halk Eğitim Merkezi içerisinde açılan kodlama atölyesine 11-14 yaş arasındaki öğrenciler haftanın belirli günlerinde gelerek, ücretsiz olarak verilen 3 boyutlu tasarım, elektronik, robotik tasarım ve kodlama, web tasarımı ve mobil uygulamalar hakkında eğitim alıyor. 30 öğrencinin eğitim gördüğü atölyede öğrenciler kısa sürede öğrendikleri bilgilerle kendilerine ait robotik yazılımlar ve mobil uygulamalar geliştirdi. Alaplı Halk Eğitim Merkezi Bilişim Teknoloji Öğretmeni Oguzhan Duysak öncülüğünde verilen eğitimlerde öğrenciler gelecekte Türkiye’nin özellikle savunma sanayisine katkıda bulanabilecek yazılımlar geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Atölyede eğitim gören Ali Baransel aldığı eğitim sonrası cep telefonları için uygulama yazmaya başladığını ve bugüne kadar kendisine ait 10 adet uygulama geliştirdiğini söyledi.

Alaplı Halk Eğitim Müdürü Abdurrahman Tülüce Öğrencilerle yakından ilgilenerek, projeleri hakkında bilgi verdi.,Tülüce yaptığı konuşmasında, "Alaplı Halk Eğitim Müdürlüğü bu yıl yaz döneminde öğrencilerimiz için 10 branşta kurslar açtık. Bunların içinde en önemlisi robotik kodlama kursumuz. Robotik kodlama öğrenen öğrencilerimiz, Bilgisayar bağımsız kullanıcı olmak yerine , bilgisayarın yazılımların hakkında bilgilendirme yapıyoruz uygulamalı olarak. Bunu Alaplı’da Öğrencilerimize üçretsiz olarak sunuyoruz. Diğer bir etkinlik yaz döneminde ise Fındık toplama dönemi zamanında önümüzdeki ay içerisinde başlayacak. İl dışından gelen fındık toplama işçilerin çocukları var. Bizde sosyal sorumluluk olarak bu fındık işçilerinin çocuklarına çocuk işçilerini önleme kapsamında eğitim vereceğiz. Bu eğitimlerimiz Ağustos ayı içerisinde olacak. Bu eğitimlerimiz okuma yazma kursu, müzik kursu gibi değişik branşlarda öğrenci çocuklarımıza daha verimli yaşamak ve iyi zaman geçirmesini sağlamak olacak. Bu kapsamda değişik değişik firmalarla anlaşma yaptık.Gelen öğrenci çocuklarımızın tüm yemek ve kırtasiye masrafları hepsini karşılayacağız. Bu çocuklarımıza burada güzel ve vakit verimli vakit geçirmelerini sağlayacağız" dedi.

Alaplı Halk Eğitim Müdürü Abdurrahman Tülüce, Alaplı’da faaliyette olan Dinarsu İplik Fabrikası ile protokol anlaşması içerisinde 700-800 işçi için değişik branşlarda Mesleki Yeterlilik Kursları açarak belgelendirme çalışmaları başlattığını söyledi.