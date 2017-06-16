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16 Haziran 2017 12:50

Alaplı ilçe merkezine çok amaçlı hizmet alanı yapılacak

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçe merkezinde çok amaçlı kapalı belediye hizmet alanı yapacaklarını söyledi.

Alaplı ilçe merkezine çok amaçlı hizmet alanı yapılacak

16 Haziran 2017 12:50


Tekin, Kapalı Pazaryeri esnafını tek,tek gezerek sorunlarını dinledi.Önümüzdeki günlerde İlçe merkezinde çok amaçlı Kapalı Belediye Hizmet alanı yapım ihalesinin yapılacağını anlatan Tekin, "Seçim döneminde vatandaşlarımıza pazaryerini İlçe merkezine getireceklerinin sözünü vermiştik. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Kapalı spor salonunun yanında 300 pazarcı tezgahını olacağı çok amaçlı Belediye hizmet alanı yapacağız. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacak ve çalışmalar en kısa sürede başlayacak. Vatandaşlarımız alış verişlerini yaparken çocukların oynayabileceği oyun alanı ve köylü kadınlarımızı ürünlerini rahatça satabilecekleri alanlar olacak. Bu gün ortaya koyduğumuz bütün hizmetler insan odaklı ve modern hizmetlerden oluşmaktadır. Bütün yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi yalnızca bu günü değil yarını da düşünerek yapıyoruz. Belediye hizmet alanı, ticari ve sosyal alan fonksiyonun yanı sıra bölge halkının yeni buluşma noktası olacak" diye konuştu.




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