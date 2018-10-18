Alaplı İlçe Nüfus Müdürü Halil İpek, "Hak yerini buldu"

Alaplı İlçesinde 2 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında göz altına alınan ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Alaplı İlçe Nüfus Müdürü Halil İpek, nüfus memurları İlyas Ovalı, Hava Mutlu ve Hülya Demir'in 2 yıl süren mahkemenin ardından örgütle hiç bir bağlantısı olmadığı tespit edilerek beraat ettiler.

2 Aralık 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyesi oldukları yönünde yapılan bir şikayet ardından Alaplı İlçe Nüfus Müdürü Halil İpek, nüfus memurları İlyas Ovalı, Hava Mutlu ve Hülya Demir Zonguldak C. Başsavcılığı tarafından göz altına alınarak evlerinde ve İlçe nüfus müdürlüğünde arama yapılmış bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardı.

2 yıl süren adli soruşturmanın ardından Zonguldak C. Başsavcılığı Alaplı İlçe Nüfus Müdürü Halil İpek, nüfus memurları İlyas Ovalı, Hava Mutlu ve Hülya Demir'in FETÖ Terör Örgütü ile hiçbir bağlantısının olmadığı, yapılan şikâyet ve iddiaların tamamen asılsız olduğu tespit edilerek nüfus müdürlüğü personelinin beraatine karar verdi.

Nüfus Müdürü Halil İpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Benim aslım da bellidir, neslim de bellidir, geçmişim de bellidir. 34 yıllık memuriyetim de bellidir, bizlere böyle çirkin iftirada bulunan kötü niyetli kişiler hakkında bütün yasal haklarımızı kullanacağız. Bize bu iftirayı atan müfteriler yüce Türk Adaleti önünde hesap vereceklerdir" dedi.