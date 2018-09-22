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Alaplı İlçesi şantiye alanına döndü

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’in çalışmalarına devam ediyor.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'in çalışmalarına devam ediyor.


Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'in asfalt çalışmalarının yanı sıra diğer çalışmalarda tüm hızıyla sürüyor. Seçim vaatlerini bir bir yerine getiren başkan Tekin'in ilçeye kazandırdığı hizmetlerden ilçe halkı memnun durumda.


Alaplı Belediyesi Fen İşleri ara mahalle yollarında yol genişletme, asfalt, çizgi ve uyarı levhalarının montajı gibi çalışmalar devam ediyor. Vizyon projeleri arasında yer alan sahil yapımı ve şehir içi kaldırım çalışmaları esnaf ve vatandaşlar açısından belirli sıkıntılara yol açsa da takdirle karşılanıyor. Devam eden çalışmaların kısa sürede bitirilerek vatandaşında hizmetine açılması bekleniyor.

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