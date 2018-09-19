Alaplı ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Muharip Gaziler Derneği Alaplı Şube Başkanı Salih Demirer,Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü noktasında hayatlarını feda etmeyi göze alarak 'Gazilik' onuruna erişen kahramanları kutladıklarını söyledi. Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Mareşellik ve Gazilik' ünvanı verildiğini, o tarihin de yurtta 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmaya başlandığını hatırlatan Demirer, şöyle konuştu:

"19 Eylül gaziler günü Türk kahramanlığının en büyük gazisi Mustafa Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gündür. 19 Eylül Gaziler günü bu toprakların vatan olmasında ve bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı bir gündür. Ülkemiz dün olduğu gibi bugünde sınırlarımızın içinde dışında dış destekli terör örgütlerini tehdidi altındadır."

Törenin ardından Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Belediye Başkanı Nuri Tekin gazilere çiçek takdim etti.