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29 Haziran 2018 16:58

Alaplı Mahallelerinde Başkan Tekin’e Sevgi Seli

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, mahallelerde devam eden altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları inceledi.

Alaplı Mahallelerinde Başkan Tekin’e Sevgi Seli

29 Haziran 2018 16:58


Belediye Başkanı Nuri Tekin, 1050 Evler C,L,F Bloklar, 1050 Evler Mesire alanı, ve TOKİ (Yeni Mahalle) devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Gittiği mahallelerde büyük ilgi ve sevgiyle karşılaşan Belediye Başkanı Nuri Tekin, “Her mahallemize eşit şekilde hizmet dağıtmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.


Vatandaşlarımız görüş ve önerileri bizim için son derece önemli olduğunu belirten Tekin, " Bunun için de düzenli bir şekilde onlarla bir araya gelip, istek ve şikayetlerini dinliyor, çözüm önerilerini alıyoruz. Bu isteklerden yola çıkarak, mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimizi geliştiriyoruz. İlçemizin daha da yaşanılabilir bir hale gelmesi için, hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor, yoğun bir mesai ile çalışıyoruz. 4 yılda değişimi ve gelişimi ile hayranlık uyandıran bir ilçe haline geldik. Yaptığımız yoğun çalışmalarımızda da en büyük güç kaynağımız, vatandaşlarımız oluyor. Bizler vatandaşlara hizmet etmek için buradayız. Hep birlikte modern ve herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Alaplı’yı oluşturmak ve elimizden gelenini en iyisini yapmaya var gücümüzle çalışıyoruz.”




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