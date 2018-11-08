Alaplı Meslek Yüksek Okulu'nda “Engelleri Doğada Spor İle Aşarız” projesi

Projenin açılışına; Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Üniversitemiz Genel Sekreteri Hayri Bulazar, Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü Vekili Prof. Dr. Soner Yavuz, Kredi Yurtlar Kurumu Alaplı Yurt Müdürü Erhan Yavaş, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Süleyman Bayraktar, siyasi parti ilçe başkanları, Alaplı İlçesi daire müdürleri, Yüksekokulumuz akademik-idari personeli, Yüksekokul öğrencileri, İlçemiz engelli gençleri ve Alaplı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Soner Yavuz, “Okulumuz, ilk defa 2015 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği “Engelleri Spor ile Aşıyoruz” projesiyle, özel gereksinimli gençler ve okulumuz öğrencilerinin aynı ortamda spor yapmalarını sağlamıştır. Bu amaçla, söz konusu proje desteği ve Rektörlüğümüzün de katkılarıyla spor salonumuzun içinde bir kondisyon merkezinin oluşturulması sağlanmıştır. 2016 yılında yine okulumuzun yürüttüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği “Kırsalın Yıldızları Engelleri Spor ile Aşıyor” projesiyle de kırsal kesimde öğrenim gören öğrenciler ile okulumuz öğrencilerinin bir arada spor yapmaları ve birlikte ortak paylaşımların yapılması sağlanmıştır. Bu projelerin, bölgemiz gençlerine çok faydalı olduğunu ve olumlu sonuçlara dönüşeceğini düşünmekteyim. Söz konusu projelere vermiş oldukları desteklerden dolayı, başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere, her zaman desteklerini bizlerden esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı' ya sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunarım. Ayrıca projeleri sorunsuz biçimde koordine eden ve tamamlayan Müdür Yardımcımız Öğr. Gör. Ömer Dereli 'ye yapmış olduğu çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim. Proje kapsamında çalışan, akademik ve idari personellerimiz ile öğrencilerimize de teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim” şeklinde konuştu.

Ocak ayı sonuna kadar devam etmesi planlanan projede; spor etkinlikleri, sinema günleri, doğa yürüyüşleri yapılacak ve Zonguldak'ta düzenlenecek olan spor müsabakalarının engelli gençler ve Yüksekokul öğrencileri tarafından izlenmesi sağlanacak. Projeden üniversite öğrencilerimizin yanı sıra engelli gençler ve orta öğretim öğrencilerinin de yararlanması amaçlanıyor.