Alaplı MYO’dan Çanakkale Gezisi

27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen gezide gençler, vatan uğruna şehit düşen askerlerin her karışında izlerinin bulunduğu Çanakkale’yi gezerken duygu dolu anlar yaşadı.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Kırsalın Yıldızları Engelleri Spor ile Aşıyor” projesi kapsamında Çanakkale gezisi düzenlendiği bildirildi. Özel rehberler eşliğinde Çanakkale’deki şehitlikleri gezdi. Ardından kanlı savaşlara sahne olan ve 250 bin şehidin inançla vatan için toprağa düştüğü Conkbayır, Anafartalar, Seddülbahir, Alçıtepe, Kilitbahir gibi önemli savaş noktaları gezildi. Çanakkale’de tarih yazan şehitlikte duygu dolu anlar yaşayan gençler, şehitlerin mezarı başında dualar etti.yapılan Çanakkale gezisi ile BEÜ Alaplı Meslek Yüksekokulu’ndan Öğrencileri geziyle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Okulumuz Engelli Gençler ve Spor Topluluğu Gençler Çanakkale gezisi gerçekleştirdi. Okulumuzun projesi olan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Kırsalın Yıldızları Engelleri Spor ile Aşıyor projesi kapsamında Engelli Gençler Okulumuz, Spor Topluluğu Gençleri, Akademik ve İdari Personel, Öğretim Görevlisi Ömer Dereli koordinatörlüğünde 40 kişi ile 27-28 Nisan 2018 tarihlerinde Çanakkale İlimize seyahat gerçekleştirmişlerdir.”