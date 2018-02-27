Alaplı OSB’de alt yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor

Tarım makine sanayi ve tekstil üzerine kurulacak OSB’nin ilçedeki işsizliği önemli oranda azaltması hedefleniyor.

Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Recep Ocak, önümüzdeki aylarda OSB’de altyapı çalışmalarının sona gelindiğini belirtti. 30 parselden 9’u yatırımcı firmaya tahsis edildiğini söyleyen Ocak, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Alaplı OSB’yi belirli bir sürece soktuk. Bundan sonra ikinci etaptaki tahsis çalışmaları başlayacak. Alaplı İlçesi’nde OSB’nin kurulup tamamlanması ile ilçe ve civar yerleşim yerlerindeki işsizlik problemlerin ciddi oranda çözecektir. OSB’nin ilçenin planlı gelişmesine katkıda bulunacağı, Alaplı sanayisinin gelişmesi ile müşterek arıtma tesisleri ve çevre kirliliğinin önlenmesi katkı sağmaktadır. Diğer önemli etkenlerden biri olan ilçenin göç veren bir yer olmaktan çıkıp, göç alan bir yer durumuna gelmesiyle birlikte Alaplı ilçesinin istihdam oranını artırarak işsizlik oranını sıfıra indirilecek” dedi.