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31 Temmuz 2018 16:08

Alaplı OSB’si gün sayıyor

Zonguldak Alaplı İlçesi’nde yaklaşık 22 yıl önce başlayan ve 457 bin metre kare üzerine kurulu olan Alaplı OSB çalışmaları yüzde 95’i tamamlanarak, alt yapı işlerinde sona gelindi.

Alaplı OSB’si gün sayıyor

31 Temmuz 2018 16:08


Kdz Ereğli ve Alaplı bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan Organize Sanayi Bölgesinin su, elektrik, kanalizasyon, yol ve çevre düzenlemelerini kapsayan alt yapı çalışmalarında sona gelindi. İlk firmanın temeli “Ruhsat ve İzin Yetkisi” alındıktan sonra yıl sonuna kadar atılacak.


Alaplı İlçesi Gökhasan Köyünde kuruluş çalışmaları 1996 yılında başlayan Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) ilk fabrikanın temeli 3 ay içinde atılacak. Alt yapı çalışmaları yüzde 95 oranında tamamlanan OSB’de yüklenici firma, yol, ıslah ve arazi düzleştirme çalışmalarını iki,üç ay içinde tamamlayarak, parsel alan fabrika sahiplerine araziyi teslim edecek.


Alaplı İlçe merkezine 4,5 km, Kdz. Ereğli İlçe merkezine 10 km, Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi ile sınır olan İşsizliğin çözümü ve üretim açsından 22 yıllık özlem bu yıl sonu tamamlanacak olan alt yapı çalışmaları ile sona eriyor. Bölgede bordur ve oluk taşı ile birlikte 100 Bin m2. Kilit parke taşı yol ağı oluşturulurken, 2 ay içinde de, elektrik hatlarının çekileceği ve 2019 yılı itibariyle fabrika bacalarının tütmeye başlayacağı ifade edildi.



Yüzde 95 oranında çalışmalar tamamlandı


Çalışmaların devam ettiği alanda incelemeler de bulunan ve alt yapı ihalesini alan firmanın sahibi olan Halil Demirer, 1.5 yıldır alt yapı çalışmalarını tamamlamak amacıyla hummalı bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “Buradaki çalışmalarımız son aşamaya geldi. Alt yapısı yüzde 95 oranında bitmiş durumunda parsel sahipleri bu yıl sonu itibariyle fabrikanın temellerini atabilir. Önümüzdeki yılın başında üretime geçer. 2 ay içinde elektrik sorunu çözülecek. Elektrikleri yapacak olan firma yeri teslim aldı, bir kaç gün içerisinde çalışmalar başlar ve kısa sürede tamamlar. Şimdilik Doğalgaz eksikliği var, oda talebe göre ilgili firma tarafından verilecek. Alaplı Organize Sanayi Bölgesi bilindiği gibi 1996 yılında programa alınmış, 1997 yılında yer seçimi gerçekleşmiş olup, 2005 yılında OSB kuruluş protokolü yeniden düzenlenerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2005 yılı onayı ile yürürlüğe girmiştir. Alaplı OSB için seçilen alan Alaplı İlçesi, Gökhasan Köyü mevkisinde Ereğli-Alaplı karayoluna 3 km uzaklıkta, Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesinin hemen bitişiğinde, Erdemir T.A.Ş. fabrikasına 9 km, Kdz. Ereğli Tersanelerine 3 km. uzaklıkta bulunmakta olup sanayisi yoğun olan bir bölgede bulunmaktadır. Alaplı’ya hayırlı olsun“ dedi.




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