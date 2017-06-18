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18 Haziran 2017 15:37

Alaplı plajı yeni sezona hazır

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Ahmet Zeki Atalay plaj tesislerinde, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun sezon öncesinde çalışmalarını hızlandırdı.

Alaplı plajı yeni sezona hazır

18 Haziran 2017 15:37


Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Ahmet Zeki Atalay Plaj tesis çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak sahilin yaz sezonuna hazır olması için çalışmaların hızlandırılmasını da isteyen Başkan Tekin, tatilcilerin rahat ve sorunsuz bir yaz dönemi geçirmeleri için her türlü tedbirin alınacağını da kaydetti.


Ramazan bayramında hizmete açılacağını söyleyen Tekin, "Ahmet Zeki Atalay Plaj tesislerimizde sezon açılış çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimiz çevre temizliği, çevre düzenlemesi çalışmaları yapıyor. Plajımızda ufak tefek eksiklikleri gideriyoruz. Plajımız tam anlamıyla bayramda hizmete açılacak" dedi.




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