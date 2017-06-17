Alaplı TSO Gülüç’de iftar yemeği verdi

Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programına Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Önceki dönem Zonguldak Milletvekilleri Fazlı Erdoğan, Prof. Dr. Ercan Candan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü yöneticileri, Oda Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri ve iş adamları katıldı.

İftar programının açılış konuşmasını yapan Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak; “Alaplı ticaret ve Sanayi odamızın geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz iftar yemeğimize hoş geldiniz der sizleri şahsım Yönetim Kurulum Ve Oda Meclisim Adına saygı ile selamlıyorum. Her yıl bu vesileyle sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Alaplı ticaret ve sanayi odası 500 üyesiyle yalnızca iş dünyasına değil; eğitim, kültür, spor, sanat ve kültürel vb. birçok alanda Alaplı ya destek olmayı kendine görev addetmiştir. Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası olarak İlçemizin kalkınması ve büyümesi için öncelikli konularımız olan Alaplı Organize Sanayi Bölgesi; Alaplı Islah OSB konularında ciddi bir yol kat ettik. Sizlere bu konuda geldiğimiz aşamalardan kısaca bahsetmek istiyorum" dedi.

‘Tek bir genç işsiz kalmayana kadar çalışacağız’

Ereğli Organize Sanayi Bölgesinden bir buçuk kilometrelik isale hattının çekilmesi ile ilgili çalışmalarımızda tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Ocak, “Bu iki konudan birincisi Alaplı Organize Sanayi Bölgesidir. Yalnızca Alaplı’nın değil tüm bölgenin gelişimine katkı sağlayacak bir projedir. Proje ile ilgili çalışmaların tarihi çok eskiye dayanmaktadır.1997 yılında yer seçimi yapılan Organize Sanayi Bölgesi 2005 yılında resmi olarak kurulmuş Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığından sicil numarası alınmıştır. Bu tarihten itibaren fiili olarak çalışmalarına başlayan Alaplı Organize Sanayi Bölgemizin temelini atmak Allah’a hamd-ü senalar olsun ki bizlere nasip olmuştur. 2016 yılı sonunda ihalesi yapılan Organize Sanayi bölgemizin alt yapı inşaatının 2017 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Alt yapı inşaatıyla beraber enerji yatırımları içinde gereken adımlar atılmış yatırımcının enerji ihtiyacını sorunsuz bir şekilde karşılamak amacıyla kendi enerji nakil hattımızı inşa çalışmaları başlamıştır. Bunun yanında suya ulaşmanın zor olduğu bir bölgede Ereğli Organize Sanayi Bölgesinden bir buçuk kilometrelik isale hattının çekilmesi ile ilgili çalışmalarımızda tüm hızıyla sürmektedir. İnşallah 2018 yılı başında enerji nakil hattına sahip, enerji dağıtım lisansını almış, alt yapı çalışmalarını tamamlayarak yatırımcıya hizmet vermeye başlamış bir organize sanayi bölgesi olacağız. Türkiye’de birçok organize sanayi bölgesi yatırımcı bulmakta zorlanırken çok kısa sürede otuz sanayi parselimizden, on bir tanesi (bu da yüzölçümü olarak yüzde yirmi yediye tekabül eder) müracaatta bulunan ve çok kısa süre içerisinde üretime geçeceklerine inandığımız yatırımcılarımıza tahsis edilmiştir. Önümüzdeki dönemlerde kalan parsellerin tahsis işlemleri devam edecektir. Bu süreçte bizden yardımlarını esirgemeyen katkı sağlayan ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürler ederim” dedi.

“Islah OSB meclis gündeminde”

OSB ıslah konusunun meclis gündeminde olduğunu ifade eden Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak şunları söyledi:

“Üzerinde önemle durduğumuz ikinci konu Islah OSB konusudur. 2012 yılında hükümetimiz hali hazırdaki sanayi kuruluşlarının düzensiz olarak toplandığı bölgeleri ıslah ederek tek çatı altında toplamak Islah OSB yasasını yürürlüğe sokmuştur. Biz de bu yıllarda Alaplı çay boyundaki sanayi kuruluşlarımızın bir çatı altında toplanması ve arada kalan diğer yerlerin sanayi imarına kavuşması için bu yasa ile ilgili müracaatlarımızı yaptık. Ancak Çayboyundaki bu alanın imar durumunun yasanın ilgili maddelerine uymamasından dolayı maalesef Islah OSB başvurumuz bizimle birlikte müracaat eden 34 Bölgeyle birlikte bakanlık tarafından olumlu değerlendirilmedi. Ancak biz yılmadık, mücadelemize devam ettik. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müsteşarlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili tüm birimlere bölge ile ilgili ihtiyaçlarımızı ve Islah OSB’nin önemini aktararak konuyu sürekli gündemde tuttuk. Ve sayın milletvekilimiz Faruk Çaturoğlu konuyu başbakan ve bakanlık düzeyinde takip ederek, yol göstererek şu anda mecliste görüşmeleri başlayan Üretim reform paketinin içerisine koydurmayı başarmıştır. Sadece Alaplı değil tüm Türkiye’de bizim durumumuzda olup Islah OSB başvurusu yapan bölgelerde Sayın Faruk Çaturoğlu’na müteşekkirdir. Bizler de hem kendisiyle gurur duyuyor hem de sonsuz teşekkürler ediyoruz. İnşallah 2018 yılı içerisinde Islah OSB çalışmalarımız da başlayacak ve Türkiye’nin 2023 hedeflerine kadar Alaplı iki adet OSB’ye sahip olan, bölge sanayisine yön veren bir ilçe haline gelecektir. Yine siz Değerli Üyelerimizin ve işadamlarımızın işlerini kolaylaştıracak önümüzdeki Temmuz ayından itibaren yürürlüğe girecek olan Dijital Bilgi Sistemi (DBS) İle artık Odamızdan alacağınız Oda Sicil Kaydı, Faaliyet Belgesi, İhale Durum Belgesi, Ortaklık Teyit Belgesi gibi birçok ihtiyaç duyulan belgeleri 7/24 olarak internet ortamından hiç odaya gelmeden alabileceklerdir. Böylece büyük bir zaman kaybının önüne geçilmiş olacaktır. Hepimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Değerli misafirler, Alaplı değişiyor, Alaplı gelişiyor ve Alaplı artık kabuğunu kırıyor. Bölgenin yıldızı olmaya aday büyük Alaplı için üzerimize düşen görevi önümüzdeki süreçte de sizlerin desteği ile en iyi şekilde yapacağımıza inanıyoruz ve bu amaçla, yolumuza durmadan, yılmadan, yorulmadan devam ediyoruz. Değerli Misafirler; Bu bereket atmosferini bizimle paylaşan Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası ailesine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Camiasına, Tüm Odalarımızın Başkan ve Yöneticilerine, bizlere destek olan Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerimize ve tüm misafirlerimize canı gönülden teşekkür eder, hepinize hayırlı ramazanlar dilerim. Önümüzdeki Çarşamba günü idrak edeceğimiz Mübarek Kadir gecenizi tebrik eder, Mübarek Ramazan Bayramını sağlık sıhhat içerisinde geçirmenizi Yüce Rabbimden dilerim”

Ocak konuşmasının ardından Alaplı Islah Organize Sanayi Bölgesinde yapılan çalışmalara katkılarından dolayı Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’e plaket taktim etti. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’e yapmış oldukları katkılarından dolayı şükranlarını sunduklarını ifade eden Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak; Ak Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde devam eden genel kurul çalışmalarının devam etmesi nedeniyle iftar programına katılamadığı için kendisi için hazırlanan plaketin kendisine daha sonra teslim edileceği bildirildi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin plaket töreni sonrası yaptığı konuşmada Alaplı Belediyesi olarak her zaman Alaplı’nın menfaatleri doğrultusunda çalıştıklarını ve Alaplı’ya yapılacak olan her yatırımda siyaset gözetmeksizin ellerini taşın altına koyduklarını ifade etti.

Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu ise yaptığı konuşmada Alaplı’da böyle güzel iftar programı gerçekleştirdikleri ve Organize Sanayi Bölgesinde başarılı çalışmalarından dolayı Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak’a teşekkür ettiklerini ifade etti.

İftar programı Alaplı İlçe Müftüsü Mehmet Bektaş’ın yaptığı yemek duası ile sona erdi.