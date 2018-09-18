Alaplı'da 13 yıl sonra sıcak asfalt heyecanı

Günde yaklaşık 10 bin aracın geçtiği ve Karayolları Bakım Onarım ağında bulunan İncivez yolu yaklaşık 13 yıl sonra sıcak asfaltla tanıştı.Vatandaşlar, eskiden hayal olan sıcak asfalt ile tanışmanın heyecanını yaşıyor.

Asfalt çalışması ile ilgili açıklama yapan Alaplı Beledi Başkanı Nuri Tekin; ‘Yıllardır büyük bir sorun olarak karşımıza çıkan, Alaplı Yeni Siteler ve Kaptaş civarında ki birçok köyün bağlantı yolu olan bu yolda bugün asfalt çalışmalarına başladık. Bu yol ile alakalı olarak vatandaşlarımızın yoğun istek ve talepleri vardı. Bizde Belediye olarak bu taleplere cevap verdik ve burada asfaltlama çalışmalarına başladık" dedi.

Yapılan hizmetten büyük memnuniyet duyduklarını belirten mahalle muhtarları ve vatandaşlar; 13 yıl önce Doğalgaz geçen bu yoldan bu yana onarım ve yama ile geçiştiriliyordu. Bu yola asfalt yapılması bile hayal olarak görürken, bugün sıcak asfalta tanışmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti. Yoldan geçen vatandaşlar yapılan çalışmaları izlerken, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'e teşekkür etti