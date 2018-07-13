Alaplı’da 15 Temmuz şehitlerini anma etkinlikleri yapıldı

15-16 Temmuz tarihlerinde FETÖ/PDY üyeleri tarafından yapılmak istenen hain darbe girişiminin önlenmesinin yıl dönümünde, Cuma namazı öncesi Zonguldak Alaplı Merkez Camii’nde şehitler için mevlid-i şerif okutuldu. Cuma namazı sonrasında ise Alaplı Belediyesi, yaklaşık 2000 kişiye etli pilav ikramında bulundu.

Vatandaşların ve ilçe protokolünün yoğun katılım gösterdiği programda duygulu anlar yaşandı. Pilav ikramının ardından vatandaşlar Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu’yla bol bol sohbet ettiler.