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13 Temmuz 2018 17:35

Alaplı’da 15 Temmuz şehitlerini anma etkinlikleri yapıldı

Alaplı Belediyesi “15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında, Alaplı Belediyesi Cuma namazı sonrası 2000 kişiye etli pilav ikramında bulundu.

Alaplı’da 15 Temmuz şehitlerini anma etkinlikleri yapıldı

13 Temmuz 2018 17:35


15-16 Temmuz tarihlerinde FETÖ/PDY üyeleri tarafından yapılmak istenen hain darbe girişiminin önlenmesinin yıl dönümünde, Cuma namazı öncesi Zonguldak Alaplı Merkez Camii’nde şehitler için mevlid-i şerif okutuldu. Cuma namazı sonrasında ise Alaplı Belediyesi, yaklaşık 2000 kişiye etli pilav ikramında bulundu.


Vatandaşların ve ilçe protokolünün yoğun katılım gösterdiği programda duygulu anlar yaşandı. Pilav ikramının ardından vatandaşlar Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu’yla bol bol sohbet ettiler.




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