Alaplı’da 3 bin kişi iftarda buluştu

Alaplı Belediyesi’nin geleneksel iftar programı bu akşam Kadir Gecesi’nde Sahil Park’ta düzenlendi. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin eşi Aysel Tekin ile birlikte iftar davetine gelen misafirleri karşılarken, masaları tek tek dolaşıp halkla sohbet etti. Kur’an-ı Kerim okunması ve ilahiler seslendirilmesi ile başlayan programa katılan yaklaşık 3 bin kişi okunan Akşam Ezanı ile birlikte oruçlarını açtı. Okunan duanın ardından kürsüye çıkan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, davete katılan Alaplı halkına ve davetlilere teşekkür etti. Başkan Tekin konuşmasında “Bin aydan daha değerli olan Kadir gecenizi en içten dileklerimle kutluyorum. Allah sağlık ve huzur içerisinde nice Kadir gecelerini hep birlikte bu güzel ortamda geçirmeyi Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Bu akşam Alaplılı hemşerilerim burayı çok güzel şekilde doldurdu. Bizlerden desteğinizi hiçbir zaman esirgemediniz. Allah hepinizden razı olsun. Burada asıl amaç yemek yemek değil, buranın havasını almak. Burada sizlerle bir bardak su içmek, bir tabak çorbayı içip sizlerle aynı havayı teneffüs etmek bizler için büyük bir mutluluk. Eksiklerimiz olabilir, hakkınızı helal edin. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha büyüğünü yapacağız. Alaplı halkı her şeye layık. Sizlere 2014 yılından beri elimden geldiğince hizmet etmeye çalışıyorum. Allah’ın izniyle çok daha güzel hizmetler yapacağız. Alaplı’yı bölgenin yıldızı haline getireceğiz sizlerin sayesinde. Şu güzel havada bizleri kırmayıp geldiniz, Allah hepinizden razı olsun. Ramazan ayının son günlerindeyiz. Bu akşam Kadir gecemizi hep beraber kutladık. Önümüzde Raman Bayramı var. Şimdiden Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Allah daha nice güzel günleri sağlık ve mutluluk içerisinde geçirmemizi nasip etsin. Haziran ayının ilk haftası, Alaplı Belediyesi’nin bu yıl 52. Kuruluş yıl dönümü. Ben 51 yaşındayım, Alaplı Belediyesi kurulalı 52 sene olmuş. Alaplı Belediyesi’nin kuruluşunda ve bu güne kadar emeği olan belediye başkanlarımızdan Allah razı olsun. Hepsi Alaplı’ya güzel hizmetler yaptı, bizde daha güzel hizmetler yapmaya çalışıyoruz. İlk başladığımızda iftarımızda 750 kişi vardı. Şimdi 3 bini geçtik. Bir dahaki yıl seçim var. Sizlerin de desteklerinizle tekrar belediye başkanı olursak daha güzel iftarlar yapacağız. Alaplı halkı her şeyin en güzeline layık. İnşallah daha güzel hizmetler yapacağız” dedi.

İftar programına Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve diğer milletvekili adayları, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, Kdz. Ereğli ve Alaplı Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkan ve Üyeleri, köy ve mahalle muhtarları, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar sonrası Kadir Gecesi münasebetiyle düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi ve dualar yapıldı.