Alaplı'da 715 sürücüye 21 bin lira ceza

Alaplı'da meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi, ölüm ve yaralanmaların önemli ölçüde azaltılarak sonuçlarının hafifletilmesi için çalışma başlatan Trafik Denetleme birimi, 2020 yılına kadar trafik kazalarının yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor. Uygulamalar ve denetimler sonucu 715 sürücüye ceza uygulandı. İlçe genelinde 14 bin 976 araç kontrol edilirken, alkollü araç kullanan 42 sürücü hakkında işlem yapıldı. Evrak ve diğer eksikliğinden dolayı 49 araç ise trafikten men edilirken, 2017 yılı içerisinde toplamda 21 bin 472 TL para cezası uygulandı. Alaplı'nın halkının desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 2017 yılında yüzde 49 oranında bir düşüş elde edildi.

"Trafik kazalarında büyük düşüş"

Alaplı geneli trafik denetleme hizmetleri verilerine göre; ölümlü trafik kaza sayısı 2016-2017 yıllarında görülmediği, 2016 yılında 30 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, 2017 yılında 19 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Alaplı İlçesinde 2014 yılında 1 ölümlü kaza meydana gelirken, yaşanan olaydan bu yana ise ölümlü trafik kazası hiç meydana gelmedi.

Konuya ilişkin Trafik Büro Amirliğinden yapılan açıklamada ise, "Son zamanlarda gerek şehrin girişlerinde, gerek şehir merkezlerinde denetimleri attırılmıştır. Vatandaşların mağdur olmamaları için postane üzerindeki caddede "Park yasak" yazılı uyarı levhaları konulmuştur. Alaplı'da trafik kültürünü oluşturmak ve daha huzurlu bir trafik ortamında yaşamaları için yol kullanıcılarının trafik kurallarına uymaları gerektiğini hatırlamakta yarar olduğunu düşünüyoruz" denildi.