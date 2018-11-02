İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alaplı'da balıkçıların ağına 10 kilogramlık levrek takıldı

Alaplı’da denize açılan balıkçılarının ağlarına 10 kilogram ağırlığında levrek takıldı.

Alaplı'da denize açılan balıkçılarının ağlarına 10 kilogram ağırlığında levrek takıldı. Alaplı'da balıkçılık yapan Cavit Yılmaz, sabah saatlerinde denize ağ bıraktıklarını, birkaç saat sonra ağı çekmeye başladıklarında büyük bir balığın ağlara takılması yüzlerini güldürdüğünü belirtti.


Levreğin 10 kilogram olduğunu anlatan Yılmaz, "Balığı kilosu 70 liradan satışa sunduk. Bu büyüklükteki balıkların alıcısı genel olarak büyük restoranlar oluyor. Bizde bu balığı bir restoran işletmecisine sattık." diye konuştu.


Yılmaz, Karadeniz'de levreğin giderek azaldığına işaret ederek, "Eskiden levrek çok olurdu. Son yıllarda azalma söz konusu. Nadir de olsa ara sıra ağlara takılmaya devam ediyor." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.