Alaplı'da balıkçıların ağına 10 kilogramlık levrek takıldı

Alaplı'da denize açılan balıkçılarının ağlarına 10 kilogram ağırlığında levrek takıldı. Alaplı'da balıkçılık yapan Cavit Yılmaz, sabah saatlerinde denize ağ bıraktıklarını, birkaç saat sonra ağı çekmeye başladıklarında büyük bir balığın ağlara takılması yüzlerini güldürdüğünü belirtti.

Levreğin 10 kilogram olduğunu anlatan Yılmaz, "Balığı kilosu 70 liradan satışa sunduk. Bu büyüklükteki balıkların alıcısı genel olarak büyük restoranlar oluyor. Bizde bu balığı bir restoran işletmecisine sattık." diye konuştu.

Yılmaz, Karadeniz'de levreğin giderek azaldığına işaret ederek, "Eskiden levrek çok olurdu. Son yıllarda azalma söz konusu. Nadir de olsa ara sıra ağlara takılmaya devam ediyor." dedi.