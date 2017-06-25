Alaplı’da bayramlaşma birlik beraberlik gününe dönüştü

Alaplı Belediyesi tarafından Belediye Çay bahçesi tesislerinde düzenlenen Bayramlaşma programına siyasiler,sivil toplum kuruluşları,dernekler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı programda konuşan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin,Bayram demek birlik beraberliğin ve dostluğun bütünleştiği bir gündür, böyle bir günde coşkulu bir kalabalıkla bizleri onurlandırdığınız için herkese teşekkür ediyoruz. Tüm dünyada bayramın huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum dedi.

Bayramlaşmaya,Alaplı Kaymakam vekili Ereğli Kaymakamı Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Belediye Başkanı Nuri Tekin, Emniyet Müdürü Erkan Tektaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fuat Gencer ve siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oda ve dernek başkanları, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ve Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından ilçe Müftüsü Mehmet Bektaş’ın bayram duası ile program sona erdi.

Bayramlaşma programının ardından protokol üyeleri daha sonra sırasıyla Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Alaplı İtfaiye Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.