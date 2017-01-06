Alaplı’da bir gecede 3 okul soyuldu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir gece’de 3 okula giren hırsızlar, bir miktar para çalarak kayıplara karıştı.

Alınan bilgilere göre Alaplı Karşıyaka ve TOKİ Okçular İlkokul-Ortaokulu’na gece saatlerinde giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, idare katlarda bulunan öğretmen odalarında bir miktar para ve altın çalarak kayıplara karıştılar. Sabah saatlerinde okula gelen müdür ve öğretmenlerin durumu fark etmesi üzerine olay polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alaplı Emniyet Müdürlüğü Olay yeri İnceleme ekipleri, her üç okulda inceleme yaparak delil topladılar. İncelemelerini tamamlayan polis ekipleri, her üç okulda hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlatırken İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik de okullarda incelemelerde bulundu.