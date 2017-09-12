Alaplı’da "Değer Katanlar" toplantısı düzenlenecek

Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ocak, basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Ocak, yaptığı açıklamada Alaplı’nın sanayi kenti yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren 2 tane öncelikli hedefleri olduğunu bunlardan birinin Alaplı OSB, bir diğeri ise Çay boyundaki Islah OSB alanı olduğunu ifade eden Ocak, "Göreve geldiğimizden günden bu güne kadar Alaplı TSO olarak 2 tane öncelikli hedeflerimiz vardı. Bir tanesi Alaplı OSB bir diğeri ise Çay boyundaki Islah OSB alanıydı. Alaplı OSB ile ilgili göreve geldiğimiz de az bir kamulaştırma işlemi kalmıştı. Tamamını biterek proje ihalesini gerçekleştirdik. Bunun devamında alt yapı ihalesi çalışmalarına başladık. 2016 Kasım ayı itibariyle 5.5 milyon Lira’ya yerli yatırımcı firma ihaleye kazanarak altyapı alışmalarına başladı. Şuan çalışmaların yüzde 70’i tamamlanarak devam ediyor. Yolların bordürleri ve anayolların parke çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak. Nisan ayında 30 parselden 11 parselin tahsisini 9 firmamıza yaptık. Geri kalan 19 parsel için 25 üzerinde bir talep var. Talepleri değerlendiriyoruz. Firmaların yapacağı yatırım büyüklüğü ve çalıştıracak işçi sayısına göre değerlendirme yapıyoruz. Büyük firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Bizim amacımız Alaplı ekonomisine ciddi derecede katkı sağlayacak ve İlçemizde 1 gencimizi daha nasıl istihdam yaratabiliriz düşüncesiyle hareket ediyoruz. Tahsislerin ardından bundan sonraki süreçte bu bölgede yeni fabrikalar kurulacak" dedi.

"Sanayi Kenti olacağız"

Alaplı Sanayi Kenti olma yolunda hızla ilerlediğini anlatan Ocak, "Alaplı bu zamana kadar fındığı ile anılan bir ilçemizidir. Bundan sonra sanayi kenti olma yolunda emin adımlarla devam ediyor. Alaplı’da çok güzel işler oluyor. Bundan sonrada devam edecek. Alaplı TSO olarak Belediyemiz olsun kamu kuruluşlarıyla olsun barışçıl bir çalışma içerisindeyiz. Islah OSB çalışmalar devam ediyor. Faruk Çaturoğlu bu konuda bize çok büyük destekleri oldu. Bu bölge Islah OSB statüsüne girdiğinde elektrik hatları ve doğalgaz hatlarıyla yeni bir kimliğe kavuşacak. Yeni fabrikalar kurularak istihdam sağlanacak" şeklinde konuştu.

"Hisarcıklıoğlu Alaplı’ya geliyor"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun Alaplı’ya geleceğini söylen Ocak, "TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Alaplı gelecek. Alaplı’daki iş dünyasının Hisarcıklıoğlu ile buluşmak için talepleri oldu.Bizde kendisine ilettik. Kendisi de bizleri kırmadı ve Alaplı iş adamlarıyla esnaflarımızla bir araya gelmek bana onur verir. 16 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’de Alaplı’da halkımız ve esnafımızla buluşacak" dedi.