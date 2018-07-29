Alaplı’da fındık hasadı erken başladı

Üreticiler ise fındığın kilosuna 11-13 lira fiyat bekliyor.

Karadeniz’de önemli geçim kaynaklarının başında gelen fındıkta havaların sıcak gitmesiyle erken hasat başladı. Fındık toplamaya başlayan üreticiler bu yıl fiyatlardan umutlu olduklarını dile getirdi. Yılda ortalama 4 ton fındık üreten üreticilerden 48 yaşındaki Mehmet Öztürk maliyetin yüksek olması, fındık fiyatının düşük olması nedeniyle üründen istedikleri rakamı tam olarak alamadıklarına söyledi. Bu yıl fındık rekoltesinin düşük olması nedeniyle kilo başına 13 lira gibi fiyat beklentisi içinde olduklarını da ifade etti.

Öztürk, "Bugün fındık toplamaya başladık. Rekoltenin düşük olmasından fiyatların iyi olmasını bekliyoruz. ilk açılış olarak 11-13 liradan aşağı fiyat beklemiyoruz. Arazimiz engebeli ve dağınık. Yerli işçi bulamıyoruz. Mecbur olarak Güneydoğu’dan gelen işçileri çalıştırıyoruz" dedi. Şanlıurfa’dan Alaplı’ya fındık toplamaya gelen işçilerden Hakan Türkyılmaz, fındık hasadına başladıklarını söyledi. Türkyılmaz , "Memleketten kiraladığımız araçla buraya geldik. İşçi ücretleri az. 75-85 arası TL yevmiye veriyorlar. Yemek yiyoruz, her ihtiyacımızı kendimiz karşılıyoruz" diye konuştu.