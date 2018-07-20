Alaplı’da görkemli sünnet şöleni

’sunu gerçekleştirdi.

Geleneksel Sünnet Şöleni’nde, 60 çocuk muhteşem bir şölenle erkekliğe ilk adımı atmanın heyecanını yaşadı. Sabah sünnet çocuklarının giyindirilmesiyle başlayan 19. Geleneksel Sünnet Şöleni’nde, sünnet çocukları ilk olarak Belediye Başkanı Nuri Tekin’i ziyaret ettiler. Çocukları makamında ağırlayan Başkan Nuri Tekin, onlarla bir süre sohbet ederek, ikramlarda bulundu. Belediye binası önünde bir süre eğlenen sünnet çocukları, daha sonra Alaplı Belediyesi önünden başlayarak, Amfi tiyatroda sona eren kortejle birlikte Alaplı’da şehir turu arttılar.

Korteje, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Belediye Başkanı Nuri Tekin ve eşleri Aysel Tekin, CHP Zonguldak Milletvekilleri Av. Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, Siyasi Partilerini Başkan ve Yöneticileri, Sivil Toplum Örgütlerinin Başkan ve Yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Sahil Ailepark Amfi Tiyatroda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunması, Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam eden Sünnet Şöleni programında konuşan Belediye Başkanı Nuri Tekin, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, “Çocuklarımız erkekliğe ilk adımı atıyorlar, Allah onların damatlığını da göstersin. İnşallah bu gençlerimiz, vatana, millete, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine yakışır bir biçimde yetişirler. Allah çocuklarımızın yolunu açık etsin. Bu sıcak havaya rağmen katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.