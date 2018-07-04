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04 Temmuz 2018 15:44

Alaplı’da halk otobüsü tarifelerine zam

Alaplı Belediyesi Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine 25 kuruş zam yapıldı!Alaplı Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Çarşamba günü Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Alaplı’da halk otobüsü tarifelerine zam

04 Temmuz 2018 15:44

Alaplı Belediyesi Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine 25 kuruş zam yapıldı!


Alaplı Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Çarşamba günü Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Zam yapılması talebi ile görüşülmek üzere Alaplı Belediyesi Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretleri bu meclis toplantısında görüşülerek karara bağlandı. CHP’li ve AK Parti’li Meclis Üyelerinin oylarıyla oy çokluğu ile Özel Halk Otobüsleri yolcu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Alaplı Belediyesi Özel Halk Otobüsleri sivil yolcu taşıma ücreti şehir içi 1,75 liradan 2 liraya, öğrenci ve emekliler için geçerli olan indirimli yolcu taşıma ücreti ise, 1.5 liradan 1.75 liraya yükseltildi. Özel Halk Otobüsleri yeni ulaşım ücretli zamları 9.07 2018 yılı Temmuz ayı itibarı ile başlayacak.




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