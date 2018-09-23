Alaplı'da "İsrail sazanı" avı başladı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinden gecen Alaplı Çay'ında 'İsrail Sazanı' olarak bilinen 'Carassius Gibelio' balıklarının avı başladı.

Alaplı Çayı kenarına akın eden amatör balıkçılar, halk dilinde istilacı balık olarak bilinen, yerli balıkları yok ettiği ifade edilen carassius gibelio avına başladı.

Olta balıkçısı Halil Yılmaz (46) , Çay'da "İsrail sazanı" bolluğu yaşandığını, bu nedenle yerli balıkların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, “İsrail Sazanı için birçok amatör balıkçı, istilacı olan balığı avlanmak için çay kenarına geldi. Bu balıklar yerli balıklarımızı yok ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte amatör olta balıkçıları çay kenarına gelerek İsrail Sazanı yakalıyoruz. Günde 20,30 tane balık yakalanıyor" diye konuştu.

Süleyman Yavuz ise, Alaplı Çayı kenarında olta ile İsrail Sazanı avladıklarını belirterek, “Çayda yerli balık kalmadı gibi bir şey. İsrail Sazanı yerli balıkların üremesi esnasında yiyerek yok ediyor. Onun için çaydaki İsrail Sazanlarını avlıyoruz" dedi.