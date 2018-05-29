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29 Mayıs 2018 14:22

Alaplı’da kamyonet park halinde tır dorsesine çarptı:1 yaralı

Alaplı’da yolun kenarında park halindeki tırın dorsesine çarpan kamyonet sürücü hafif şekilde yaralandı.

Alaplı’da kamyonet park halinde tır dorsesine çarptı:1 yaralı

29 Mayıs 2018 14:22


Alınan bilgiye göre, Kaza, gece 01,30 sıralarında Alaplı Aşağı Doğancılar mevkinde meydana geldi. Mert A.’nın (21) kullandığı kamyonet, Alaplı Aşağı Doğancılar yol üzerinden Mollabey yönüne ilerlerken yolun bozuk olması sebebiyle ,direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarında park halindeki 67 SN 605 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Araç içerisinde sıkışan Mert A. Yardım için telefonla amcası Yüksel A.’yı arayarak yardım istediği öğrenildi. Kendi imkanlarıyla araçtan içerisinde sıkıştığı yerden çıkan Mert A., olay yerine gelen Yüksel A., tarafından Alaplı Devlet hastanesine getirerek tedavi altına alındı. Kaza hakkında tahkikat başlatıldı.




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