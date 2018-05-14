Alaplı’da köylerde Ramazan hazırlığı başladı

Ramazan ayı bu yıl 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Ramazan’ın yaklaşması ile birlikte evlerde ve Ramazan’a yönelik hummalı bir çalışma başladı. Evlerde yufkalar açılıp, erişteler kesilirken, çarşıda Ramazan hareketliliği başlanırken, Köy evlerinde bir araya gelen ve aynı mahallede oturan bayanlar, tatlı bir Ramazan telaşıyla ortaklaşa bütün evlerin yufka ve makarna açarak Ramazan ihtiyaçlarını birlikte karşılıyorlar. Birçok yerde olduğu gibi yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle köylerdeki kadınlar hazırlıklarını sürdürüyor. Karşılıklı yardımlaşma usulüyle yapılan hazırlıklarda kadınlar her gün ayrı bir evde toplanarak yufka açıyorlar. Alaplı’nın birçok köyünde olduğu gibi İsafaklı Köyü Durabeyli Mahallesi’nde de bir grup kadın bir araya gelerek Ramazan hazırlılarını tamamladı.

Bu geleneğin her Ramazan ayı öncesi tekrarlandığını ifade eden köy sakinlerinden Şerife Güzel "Yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla hazırlıklara başladık. Yardımlaşma usulüyle çalışarak işlerimizi hem hızlı yapıyoruz hem de birbirimize destek oluyoruz" dedi. Köy sakinlerinden Emine Tufan ise, "Bazılarımız hamur açarken, kimisi pişiriyor kimisi de pişen yufkaları özenle toplayarak istifliyor. Yapılan çalışma, hem mahalle halkını bir araya getiriyor, hem de keyifli sohbetlerin edilmesine vesile oluyor" diye konuştu.

Ayşe Kaçar da, köy halkı olarak bir dayanışma örneği sergilediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Yaklaşan Ramazan ayı için her sene mahalledeki komşularla bir araya geliyoruz. Kuru yufkalar hazırlanıyor. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra başka arkadaşımızın işini görüyoruz. Bu hazırlıklarımızı sağ oldukça her sene yapmaya devam edeceğiz. Bizler burada köy halkı olarak güzel bir dayanışma örneği sergiliyoruz."

Öte yandan kuru yufka açan köylü kadınlar, Ramazan’dan ilerleyen günlerde börek ve tatlı işlerine başlayacaklarını belirttiler.