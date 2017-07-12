Alaplı’da Milli Birlik Günü dolayısıyla gösteri maçı düzenlendi

Maçı Anadolu Engelliler Derneği kazandı.

Alaplı İlçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri Kurumların düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Oturarak Voleybol 1’inci Ligi 2016-2017 sezonu şampiyonu olan Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ile Alaplı Belediye Spor bayan voleybol takımı gösteri maçı yaptı.Maçın öncesinde konuşan Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Alaplı Belediyesi Spor Salonundaki anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsa da içlerinde vatan ve bayrak sevgisini barındırmayan insanların olduğunu söyledi.

15 Temmuzu İlçede çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını belirten Eskioğlu, "Bu insanlar dış güçlerle hem iş birliği hem de menfaat içerisindeler. Bunları hemen ortaya çıkarmak kolay olmadı. Tarih boyunca da olmadı. Aslında 1071’de atalarımız Anadolu’ya Alpaslan önderliğinde girdiğinde içinde hainler vardı. Osmanlı döneminde de içimizde hainler vardı. Hep olacak. Burada bulunan insanların ruhu o kadar güçlü ki, bu hainlere hak ettiği cezayı verdi. 15 Temmuz hain darbenin yıl dönümünde, milletçe hep beraber hain darbeyi bastırmış olmanın mutluluğunu yaşayacağız" dedi.

Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İsmail Korkut da etkinlikte yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından Oturarak Voleybol 1’inci Ligi 2016-2017 sezonu şampiyonu olan Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ile Alaplı Belediye spor voleybol takımı gösteri maçı yaptı.Maça görme engellilerde katıldı.

Etkinliğe, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu’nun yanı sıra Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Siyasi Parti Temsilcileri ve Sivil toplum Örgütleri katıldı.