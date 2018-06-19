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19 Haziran 2018 17:47

Alaplı’da muhteşem Türk Halk Müziği Konseri

Alaplı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından "Halk Müziği Koro Konseri" düzenledi.

Alaplı’da muhteşem Türk Halk Müziği Konseri

19 Haziran 2018 17:47


Amfi Tiyatroda gerçekleşen konsere çok sayıda türkü sever katıldı. Koro bir birinden güzel türküler seslendirirken, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Bizleri bu yaz akşamında sanatsız bırakmadıkları için Türk Halk Müziği Korosuna teşekkür etti. Alaplı Sahil Park Amfi tiyatro’da bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Tekin, "Bu güzel yaz akşamında amfi tiyatroyu dolduran türkü severlere teşekkür ediyorum. Bu akşam Türk Halk Müziği Korosu tarafından bir birinden güzel türküler seslendirecekler. Belediye olarak amfi tiyatroda bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Ben Türk Halk Müziği Korosu çok teşekkür ediyorum" dedi.




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