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08 Haziran 2018 12:45

Alaplı’da öğrencilerin karne sevinci

Zonguldak Alaplı ilçesindeki öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline çıktılar.

Alaplı’da öğrencilerin karne sevinci

08 Haziran 2018 12:45


2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin sona ermesi nedeniyle Alaplı Atatürk ve Merkez İlk Öğretim okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, şube müdürleri, öğrencilere okul dışında daha çok çalışmaları ve ileriye dönük kendilerine yön vermeleri için tavsiyelerde bulundu. Yapılan törenin ardında öğrencilere karneleri verildi. Alaplı ilçesinde 32 okulda eğitim öğretim gören yaklaşık 8 bin öğrenci, karnelerini alarak 3 aylık yaz tatiline çıktılar




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